11 апреля - Международный день освобождения узников концлагерей

Сегодня, 11 апреля, во всем мире отмечается памятная дата - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году произошло интернациональное восстание узников Бухенвальда против гитлеровцев.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек, из которых 5 миллионов - граждане Советского Союза. Люди попадали в места заключения по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным мотивам.

22 марта 1933 года в Дахау начал действовать первый в нацистской Германии концентрационный лагерь. В дальнейшем появилась огромная сеть «фабрик смерти», где систематически и в массовом порядке уничтожали людей. Всего на территории Германии и оккупированных стран их действовало более 14 тысяч.

Также сегодня отмечается День Конституции Республики Крым. 11 апреля 2014 года Государственный совет Республики Крым принял основной закон, а на следующий день текст документа был опубликован в СМИ и вступил в силу с момента обнародования. Это завершило процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне.

А еще сегодня Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, призванный привлечь внимание к проблеме людей, страдающих этим недугом.

11 апреля вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1147 году впервые прозвучало слово «Москва» - Юрий Долгорукий приглашал письмом князя черниговского Вячеслава Ольговича: «Приди ко мне, брате, в Москов». В 1857-м император Александр II утвердил государственный герб России - двуглавого орла. А в 1909 году был основан город Тель-Авив (кстати, название переводится как «холм весны»).

11 апреля родились русская царица, первая жена царя Алексея Михайловича Мария Милославская, советский артист цирка, основатель знаменитой династии иллюзионистов Эмиль Кио, советский и российский ученый в области электроники академик Николай Девятков.

В народном календаре 11 апреля - Берещенье. В этот день крестьяне ходили в березовую рощу и слушали деревья, чтобы определить, не началось ли движение сока. Из заготовленного сырья варили сбитни с медом и приправами, а свежим поили больных.

Наши предки свято верили в могучие силы березы. Заболевшего ребенка, например, нужно было хлестнуть березовым прутиком - выгнать хворь. Ветка березы, воткнутая в крышу, защищала дом от молнии, а без березового веника не обходилась ни одна баня.

Именины в этот день отмечают Иван, Кирилл, Корнилий, Марк и Михаил.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня удачное время для начала новых дел, в том числе грандиозных. Смело беритесь за решение сложных задач, но не переусердствуйте - оставьте время на отдых.