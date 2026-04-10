10 апреля пообщаемся с братьями и сестрами

Если у вас есть брат или сестра, воспользуйтесь моментом и найдите время для общения с родственниками. Потому что сегодня, 10 апреля, в разных странах мира празднуют День братьев и сестер.

По этому случаю принято дарить им подарки, поздравлять по телефону, встречаться в кафе или всей семьей дома.

Также сегодня Международный день движения Сопротивления. Он посвящен участникам борьбы против фашизма во Второй мировой войне.

В православном мире - Великая пятница, скорбный день, когда верующие вспоминают о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

10 апреля произошло несколько знаменательных исторических событий. Так, в 1710 году впервые в истории в Англии приняли закон об авторском праве. А в 1981-м, в канун 20-летия со дня полета в космос Юрия Гагарина, в Москве открылся Музей космонавтики.

В этот день родились американский издатель и журналист Джозеф Пулитцер, советские поэты Всеволод Рождественский и Белла Ахмадулина, советский писатель, сценарист и журналист Виль Липатов.

В народном календаре 10 апреля - Иларион Выверни Оглобли. В старину считалось, что если снег и долежал до Илариона, то уж в этот день обязательно начинает таять. Поэтому сани убирали на хранение.

Появление первых цветов означало, что Степанов венок, сплетенный в августе, утрачивает силу. Оберег, висевший в красном углу, до весны охранял всех домочадцев от разной хворобы. С Иларионова дня болезни лечили чаем из целебных листьев мать-и-мачехи в смеси с разными травами.

Именины сегодня у Василия, Ивана, Ил(л)ариона, Ильи, Николая, Саввы и Степана.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, наступил один из дней обольщения: высвобождаются темные инстинкты, легко впасть в агрессию. Нельзя поддаваться страхам и бездельничать.