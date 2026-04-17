17 апреля - Всемирный день борьбы с гемофилией

Сегодня, 17 апреля, отмечается Всемирный день борьбы с гемофилией. Это редкое наследственное заболевание, вызванное отсутствием факторов свертываемости крови VIII и IX.

Без лечения средняя продолжительность жизни человека с гемофилией составляет около 30 лет. Сейчас разработана лекарственная терапия, благодаря которой пациент живет столько же, сколько обычный человек. Однако до окончательной победы над этим заболеванием еще далеко.

Сегодня отмечается и День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Проводятся праздничные мероприятия в ветеранских организациях.

Кроме того, 17 апреля - Международный день денег. К нему могут быть приурочены лекции и семинары на тему финансов и выставки нумизматики.

17 апреля произошел ряд запоминающихся исторических событий. В 1492 году королевская чета - Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская - пообещала Колумбу денежную поддержку для осуществления задуманной им экспедиции в Индию, которая впоследствии обернулась открытием Америки. В 1875-м был предложен вариант бильярдной игры снукер. В 1941-м инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию.

В этот день родились политический деятель, руководитель ЦК КПСС с 1953 по 1964 год Никита Хрущев, советский актер театра и кино, народный артист СССР Борис Щукин, критик и историк литературы Семен Венгеров.

В народном календаре - Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины. На Руси люди выходили смотреть, не вернулись ли к озерам журавли и не цветет ли ольха. Из последней делали срубы для колодцев, заготавливали впрок щепу, чтобы топить печь. Примечали: если на ольхе много сережек, то будет богатый урожай овса.

Именинники 17 апреля - Адриан, Вениамин, Георгий, Зосима, Иван, Иосиф, Мария и Николай.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, в этот день не стоит ни брать, ни давать в долг. Также рекомендуется воздержаться от подписания важных документов.