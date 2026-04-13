13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла

13 апреля празднуется Всемирный день рок-н-ролла. Стоит отметить, что событие, в честь которого он учрежден, произошло днем ранее: 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл Rock Around the Clock, ставший знаковым в новом направлении музыки. Рок-н-ролл быстро вышел за границы США и распространился по странам и континентам.

Сегодня рок-музыка насчитывает множество направлений - от легкого танцевального рок-н-ролла до агрессивного грайндкора.

В России 13 апреля отмечается День мецената и благотворителя, когда отмечают заслуги тех, кто вкладывает время и деньги в культурные и социальные проекты.

Праздник существует благодаря общественной инициативе, и дату для него выбрали неслучайно. 13 апреля считается днем рождения известного римского покровителя художников, артистов и музыкантов Гая Цильния Мецената.

13 апреля произошло и несколько значимых исторических событий. В этот день в 1895 году при раскопках Помпеи были найдены горы сокровищ, в 1902-м в Санкт-Петербурге прошли испытания первого в России троллейбуса, а в 1934-м в Арктике завершилась операция по спасению челюскинцев.

В этот день родились королева и регент Франции Екатерина Медичи, автор «Декларации независимости» третий президент США Томас Джефферсон, писатель и поэт Демьян Бедный, композитор и дирижер народный артист СССР Александр Александров, фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

В народном календаре 13 апреля - Ипатий Чудотворец. Ему молились о прибавлении семейства, избавлении от бесплодия и даже об изгнании бесов и домовых, которые в этот день устраивают бесчинства.

Именины сегодня, помимо Ипатия, отмечают Вениамин, Иван и Иннокентий.

Убывающая луна в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует посвятить день размышлениям, а не действиям. Самый главный совет на сегодня - ни в чем не торопиться.