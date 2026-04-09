9 апреля - День уборщика

9 апреля в России отмечается День уборщика - неофициальный профессиональный праздник работников клининговой отрасли. Поздравления принимают уборщики, работники прачечных, мойщики окон, а также дворники.

Клининг как отрасль труда в последнее время годы развивается небывалыми темпами, а его значение сложно переоценить. Инициатива появилась в 2009 году, специалисты опубликовали ее на одном из профильных сайтов.

Дата выбрана не случайно: 9 апреля 1699 года Петр I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».

В этот день в истории произошли и другие знаменательные события. В 1682-м путешественник Ла Саль объявил земли от Великих озер до Мексиканского залива колонией Франции, назвав территорию Луизианой, в 1782-м в Париже открылся «Одеон» - один из крупнейших театров, а в 1989-м Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.

9 апреля родились французский поэт Шарль Бодлер, советский и американский скульптор Эрнст Неизвестный, французский актер Жан-Поль Бельмондо, советский и российский государственный деятель Виктор Черномырдин.

В народном календаре 9 апреля - Матрена Настовица. Название появилось благодаря прозвищу чибисов, которые к этому дню возвращались с юга домой. Другой вариант - Полурепица - связан в традицией разбирать запасы репы (и вообще овощей): ту часть, что получше, откладывали на семена, а остатки шли в пищу.

Именины отмечают Иван, Матрена, Павел и Феодосий.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня на пике умственные способности, поэтому пришло время активно осваивать новые знания. Не исключено, что настигнет крайне нужное озарение.