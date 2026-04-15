15 апреля - Международный день культуры

15 апреля свой праздник отмечают деятели сферы, без которой невозможна человеческая цивилизация, - Международный день культуры. Дата выбрана неслучайно: 15 апреля 1935-го был подписан договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Среди профессионалов он известен как Пакт Рериха.

В этот день открываются выставки, экспозиции, устраиваются акции. Чаще всего музеи или галереи проводят специальные мероприятия, чтобы привлечь внимание к проблемам культурного наследия.

15 апреля во многих странах мира также отмечают День экологических знаний. Основная цель праздника - информирование общественности о состоянии окружающей среды, развитие экологической культуры. В России сегодня День защиты от экологической опасности.

Еще один праздник, который приходится на 15 апреля, - День специалиста по радиоэлектронной борьбе ВС РФ. В современных условиях она имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает комплексное поражение врага и защиту от высокоточного оружия.

В истории 15 апреля известно несколькими знаменательными событиями. В 1912-м в Атлантическом океане по пути из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США) затонул пассажирский лайнер «Титаник». В катастрофе погибли 1,5 тысячи человек, спаслись всего 700.

15 апреля 1951 года в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс мира». В нем принимали участие 30 девушек, победила шведка Кики Хоканссон.

15 апреля родились итальянский художник, ученый, изобретатель Леонардо да Винчи, швейцарский, немецкий и российский математик Леонард Эйлер, французский художник-пейзажист Теодор Руссо, русский поэт Николай Гумилев, советский и российский писатель-фантаст Борис Стругацкий.

В народном календаре сегодня Тит Ледолом - к этому времени окончательно вскрываются реки и водоемы. В старину было принято наблюдать за льдом: если он опускался на дно, готовились к сложному году, а когда вода разливалась, ждали хороших трав.

Именины 15 апреля отмечает Григорий.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, этот день благоприятен для всех дел. Рекомендуется прислушаться к советам близких, они могут предвидеть грядущие трудности. Сегодня лучше поменьше читать и напрягать зрение.