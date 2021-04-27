В Пензе верующих пригласили на богослужения несмотря на COVID

27.04.2021 | 09:09

Пензенские верующие смогут лично присутствовать на богослужениях, которые будут проходить в Спасском кафедральном соборе в преддверии Пасхи и в день Светлого Христова Воскресения.

В 2020 году службы транслировали в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. В 2021-м запрет на посещение храмов не ввели.

«Страстная седмица Великого поста в этом году длится с 26 апреля по 1 мая. В ночь с 1 на 2 мая - Пасха. В эти дни Пензенская епархия приглашает верующих принять участие в архиерейских богослужениях в Спасском кафедральном соборе», - сообщили в пресс-службе организации.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит богослужения в среду (16:00), четверг (9:00 и 17:00), пятницу (8:00, 14:00 и 17:00).

В 8:00 в субботу, 1 мая, он проведет литургию, после чего в храме можно будет освятить пасху и куличи (с 10:30 до 20:00).

В ночь с 1 на 2 мая (в 23:00 и в 0:00) состоятся исповедь и полунощница, пасхальная заутреня и литургия святителя Иоанна Златоуста. В 16:00 - пасхальная вечерня.

В то же время в Пензенской области продолжает действовать режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавируса. В последний раз его продлили до 31 мая.

«Все те меры, которые предписаны к соблюдению, сохраняются», - пояснил врио губернатора Олег Мельниченко, уточнив, что речь идет в том числе о масочном режиме, запрете проведения массовых мероприятий и других шагах, предпринимаемых для препятствования распространению коронавирусной инфекции.