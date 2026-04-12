12 апреля - Пасха, Светлое Христово Воскресение

Сегодня, 12 апреля, православные христиане отмечают Пасху. Это торжественный гимн воскресению Иисуса Христа - проявлению победы вечной жизни над смертью.

В этот день приветствием становятся слова «Христос воскресе!», а ответом - «Воистину воскресе!». Главные атрибуты праздничного стола - крашеные яйца как символ мира, обагренного кровью Христа, кулич, олицетворяющий тело Господне, к которому причащаются верующие, и пасха (творог с изюмом).

12 апреля во всем мире отмечается День авиации и космонавтики. С 2011 года праздник носит еще одно название - Международный день полета человека в космос.

12 апреля 1961 года навсегда вошло в историю. Юрий Гагарин совершил, казалось бы, невозможное - провел 108 минут вне Земли. Руководил подготовкой и первым полетом человека в космос конструктор Сергей Королев.

Спускаемый аппарат корабля, выполнившего полный оборот вокруг планеты, совершил посадку на территории СССР, в Саратовской области. Гагарин приземлился в 10:55 по местному времени на мягкую пашню вблизи деревни Смеловки Терновского района.

Первый шаг человека в космос стал началом новой эпохи в науке, технике и освоении межпланетного пространства. Имя первопроходца знает все человечество.

Также 12 апреля в России - День войск противовоздушной обороны. В эту дату пройдут торжественные мероприятия, командование поздравит ветеранов и служащих ПВО, несущих боевое дежурство.

Любители животных сегодня могут отметить Международный день хомяка. Если у вас дома есть грызун, обязательно угостите его лакомством.

В истории 12 апреля известно еще несколькими знаменательными событиями. В 1242 году состоялось Ледовое побоище, в котором войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. В 1633-м в Риме начался процесс над Галилео Галилеем. В 1796-м 26-летний Наполеон Бонапарт одержал свою первую серьезную победу в сражении при Монтенотте, а в 1861-м Александр II издал указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения.

12 апреля родились драматург Александр Островский, путешественник и натуралист Николай Пржевальский, старший брат Владимира Ленина революционер Александр Ульянов, оперная певица Монсеррат Кабалье, актер театра и кино Ефим Копелян, поэт-песенник Леонид Дербенев.

В народном календаре - Иван Лествичник. Считалось, что в этот день с домового сходит старая шкурка (по другой версии, он собирается жениться на ведьме), поэтому лучше не браться за домашние дела и не тревожить его. Многие женщины боялись выходить во двор и не выпускали гулять детей.

Именинники этого дня - Захар и Иван.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня следует все делать неторопливо, если хочется избежать нервных срывов или переутомления. Наступил период покоя и одиночества, нужно посвятить время личным делам.