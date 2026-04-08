8 апреля - День российской анимации

Сегодня отмечается День российской анимации. 8 апреля в 1912 году прошла премьера первого отечественного мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида». Его автор, биолог Владислав Старевич, рассказывал про несчастную любовь, переживаемую насекомыми.

Россия и СССР славились выдающимися мастерами, чьи работы составили золотой фонд мировой мультипликации. В настоящее время единая русская школа продолжает радовать зрителей, обращаясь к разнообразным стилям и направлениям.

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники военных комиссариатов РФ. Они проводят призыв в Вооруженные силы РФ, ставят на учет рядовых и офицеров запаса и выполняют ряд других задач.

В истории 8 апреля произошло несколько знаменательных событий. В 1158 году князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире. В 1341-м Франческо Петрарка удостоился лаврового венка как лучший поэт и знаток литературы, в 1766-м в Америке была запатентована первая пожарная лестница, а в 1918 году российский имперский триколор заменили красным флагом.

8 апреля родились среднеазиатский полководец Тамерлан, русский дипломат и путешественник Николай Резанов (прототип героя рок-оперы «Юнона» и «Авось»), американские актрисы прошлого века Мэри Пикфорд и Соня Хени, русский поэт, публицист, декабрист Владимир Раевский, советский актер Никита Михайловский (Рома из фильма «Вам и не снилось...»).

8 апреля по народному календарю Гавриил Благовест. Несмотря на доброе имя ангела, бытовало поверье, что в этот день все идет наперекосяк. Женщины переключались с зимних домашних трудов (прядения и вязания) на весенние огородно-полевые.

Сегодня именинники Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, пора двигаться вперед, покорять новые вершины, расти над собой. Не стоит противиться желанию раз и навсегда разобраться с накопившимися вопросами.