18 ноября - День рождения Деда Мороза

17.11.2020 | 13:26

Сегодня, 18 ноября, свой день рождения празднует Дедушка Мороз. На самом деле никто не знает, сколько ему лет, но точно более 2 000. В разные времена он был известен под разными именами: сначала как восточнославянский дух холода Трескун, затем как сказочный персонаж Морозко или Мороз Иванович.

В этот день на родине самого веселого и знаменитого сказочного персонажа новогодних праздников в Великом Устюге зима вступает в свои права. В вотчине доброго волшебника тщательно готовятся ко дню рождения Дедушки. 18 ноября открывают специальный почтовый ящик, в который любой желающий может опустить поздравление для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные дети, и приезжие туристы.

Между прочим, Дед Мороз рад посланиям не только в конвертах и на открытках, но и пришедшим по электронной почте. 18 ноября начинают работать компьютеры, которые принимают электронные письма и заявки на подарки от российских детей. Но все-таки самыми любимыми и ценными для Деда Мороза остаются поздравления с днем рождения на почтовых открытках или в бумажных письмах и рисунках.

А маленькие жители Сурского края 18 ноября с 16:00 до 17:00 могут поздравить Дедушку по телефону 56-47-04 (код Пензы - 8412) - пожелать всего хорошего, рассказать стишок или спеть песенку. Кроме того, в фойе драмтеатра, как всегда, будет работать почта Деда Мороза, так что все девочки и мальчики смогут отправить сказочному герою письма со своими заветными новогодними желаниями.

18 ноября в истории отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1699 году Петр I издал указ о добровольной записи на службу в солдаты «изо всяких вольных людей», в 1775-м был издан манифест о новом областном делении России - в составе империи оказалось 50 губерний, а в 1870-м появилась первая официальная линия голубиной почты, связавшая Тур и Париж.

В народном календаре 18 ноября - день Ионы. В этот день на Руси девицы обычно молились о счастливом замужестве. А чтобы быстрее найти суженого, девушки на заре разбрасывали вокруг дома мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками, считая, что это привлечет женихов.

В этот день родились основоположник немецкой романтической оперы композитор Карл Мария фон Вебер, один из создателей фотографии французский художник Луи Дагер, американский ученый, социолог, автор методики изучения общественного мнения Джордж Гэллап, советский футболист и тренер, заслуженный мастер спорта Константин Бесков, советский режиссер Эльдар Рязанов.

Именины 18 ноября отмечают Гавриил, Галактион, Григорий, Памфил, Тимофей и Тихон.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня может появиться готовность что-либо кардинально поменять в своей жизни. Так действуйте, день благоприятен для этого!