25 апреля - Всемирный день дочери

Если у вас есть дочка, не забудьте сегодня сказать ей теплые слова. Ведь 25 апреля отмечается Всемирный день дочери.

Его основная цель - привлечь внимание общества к проблемам девочек-подростков и оказать им посильную помощь. А слова любви и заботы никогда не бывают лишними, даже если дети уже давно взрослые и сами воспитывают новое поколение.

На 25 апреля приходится также экологический праздник - Всемирный день пингвинов. Этих нелетающих птиц называют символом Антарктиды, потому что водятся они лишь в Южном полушарии. Празднование Всемирного дня пингвинов выпадает на период, когда проходит их миграция на материк для размножения.

Сегодня отмечается и Международный день ДНК. Его учредили в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature были опубликованы результаты исследования структуры молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты.

Также сегодня отмечаются День чувашского языка в России и Всемирный день борьбы с малярией.

25 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1792 году во Франции в первый раз применили гильотину как орудие казни, в 1895-м был подписан указ об учреждении Русского музея императора Александра III (ныне - Государственный Русский музей), в 1901-м в штате Нью-Йорк впервые в мире появились автомобильные номера, а в 1942-м был основан Московский монетный двор Гознака.

25 апреля родились один из изобретателей радио Гульельмо Маркони, командарм Семен Буденный, советский композитор-песенник Василий Соловьев-Седой, народный артист СССР Юрий Яковлев, советский и российский государственный и политический деятель Владимир Жириновский.

В народном календаре сегодня Василий Парильщик. Святого, чью память отмечают в этот день, звали Василием Парийским, так как он был епископом в городе Парии. Однако на Руси его переименовали в Парильщика. «Весна землю парит», - говорили крестьяне о прогретой солнечными лучами почве. Конечно, в этот день было принято париться в бане.

Именины отмечают Анфиса, Василий, Давид, Иван, Исаакий, Мария, Марфа и Сергей.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь предупреждает, что день будет наполнен негативной энергетикой, поэтому важно стараться избегать конфликтов и сохранять спокойствие.