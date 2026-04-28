28 апреля - День работников скорой помощи в России

Сегодня, 28 апреля, в России отмечается День работников скорой медицинской помощи. Если у вас есть знакомые в этой сфере, обязательно поздравьте их с профессиональным праздником. Каждый знает: за плечами работника скорой помощи - десятки, а то и сотни спасенных человеческих жизней.

А еще сегодня Всемирный день охраны труда. МОТ предлагает в этот день напоминать о правилах безопасности, позволяющих предотвращать несчастные случаи на рабочих местах и снижать вероятность профессиональных заболеваний.

Кроме того, 28 апреля в России отмечают День химической безопасности, когда проводятся различные экологические акции, семинары, пикеты. Дата выбрана не случайно. 28 апреля 1974 года на заводе химического оружия в чувашском Новочебоксарске загорелся цех с авиационными бомбами. В окружающую среду попали тонны отравляющих веществ, однако информация о катастрофе и ее последствиях скрывалась до 1990-х годов.

28 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1563 году в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца, в 1914-м в США был запатентован воздушный кондиционер, в 1925-м в СССР ввели систему прописки граждан в городских поселениях, в 1947-м норвежский этнограф Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту «Кон-Тики», а в 2001-м состоялся первый полет космического туриста.

В этот день родились пятый президент США Джеймс Монро, русский и советский актер Александр Остужев, английский писатель Терри Пратчетт, американская писательница Харпер Ли, актер театра и кино Юрий Волынцев.

В народном календаре 28 апреля - Пудов день. Пасечники проверяли, как пчелы пережили зиму, а если весна была ранней, то выставляли ульи на свежий воздух.

28 апреля отмечают именины Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор и Яков.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: день до раннего вечера пройдет напряженно. Впрочем, есть у него и плюс - получится воплотить в жизнь все задуманное ранее. А вот потом лучше побыть в тихом созерцательном уединении, чтобы ни с кем ненароком не поссориться.