24 апреля - Международный день солидарности молодежи

24 апреля известно как Международный день солидарности молодежи. Впервые его отметили в 1957 году.

Когда-то праздник проводили с размахом, устраивая съезды, концерты и другие мероприятия с тщательно продуманной программой. Таким образом новое поколение демонстрировало стремление объединить усилия в борьбе за свои права и решение важнейших проблем.

Со времени пафос сошел на нет, но дату отмечают и сейчас - как правило, по инициативе различных молодежных и общественных организаций.

Кроме того, 24 апреля - День защиты лабораторных животных. Поначалу его отмечали зоозащитные организации лишь в нескольких странах, а сегодня движение против вивисекции распространено во всем мире. Чаще всего для опытов используют мышей, крыс, кроликов, собак и обезьян. Сотни животных погибают в лабораториях, на них проводят опыты, испытывают новые лекарства и химические вещества, их строение изучают будущие медики и ветврачи.

В этот день противники вивисекции проводят просветительские акции, чтобы напомнить о братьях наших меньших в лабораториях.

24 апреля в истории произошло несколько событий. В 1671 году выдали царским воеводам и вскоре казнили Степана Разина, в 1682-м в Пустозерске был сожжен идеолог старообрядчества Аввакум, в 1833-м запатентовали газированную воду, а в 1964-м вандалы впервые обезглавили бронзовую Русалочку в Копенгагене.

В этот день родились русская княжна императорской крови Вера Романова, французский модельер Жан Поль Готье и российская гимнастка Ирина Чащина.

В народном календаре 24 апреля - Антип Водогон. В этот день ничего не сеяли: считалось, что он не подходит для посадок. Бытовало также поверье, что медведь окончательно покидает старую берлогу.

Именины сегодня отмечают кроме Антипа Ефим, Иван, Николай и Яков.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь предупреждает: утро продуктивно для работы, но уже к середине дня могут внезапно заявить о себе проблемы, о которых давно забыли. Близится время перемен, так что пора продумать разные тактики на всякие жизненные случаи.