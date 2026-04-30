30 апреля - День пожарной охраны

Сегодня, 30 апреля, в России отмечается День пожарной охраны. Праздник учрежден в 1999 году.

Первая российская противопожарная служба была создана в 1649-м, при царе Алексее Михайловиче. 30 апреля он подписал «Наказ о градском благочинии», который устанавливал строгий порядок тушения пожаров в Москве. Именно это событие и послужило основанием для выбора даты профессионального праздника пожарной охраны.

30 апреля также отмечается Международный день джаза. Впервые он прошел в 2012 году, его учредителем стала ЮНЕСКО. Джаз - символ мира, музыка, объединяющая людей и стирающая государственные границы. Этот стиль подразумевает импровизацию, сочетание традиционных и новых форм творческой деятельности.

А еще 30 апреля - Международный день свечника. Ремесло становится все популярнее в наши дни. Если в советские годы свечу вытеснила из обихода «лампочка Ильича», то сегодня производство изделий из парафина и воска вышло на новый уровень: мастера изготавливают свечи всевозможных форм, расцветок и запахов.

30 апреля произошло несколько значимых исторических событий. В 1789 году Джордж Вашингтон стал первым в истории президентом США. В 1945-м в этот день разведчики 150-й стрелковой дивизии водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине, а в 197-м открылся новый Большой Московский цирк на Ленинских (Воробьевых) горах.

В этот день родились немецкий математик и астроном Карл Фридрих Гаусс, швейцарский психиатр Эйген Блейлер, венгерский коспозитор и дирижер Франц Легар и чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек.

В народном календаре сегодня день Зосимы Пчельника. К нему приурочивали вывоз ульев на пасеки. На месте накрывали чистой скатертью стол, ставили на него хлеб, соль, богоявленскую воду и оставшуюся с пасхальной службы свечу и возносили молитву святому покровителю. Кроме того, смотрели, как рой пережил зиму: если погибших мало, то можно ждать богатого урожая гречихи.

Именинники 30 апреля, помимо Зосимы, Адриан, Александр, Ефрем, Михаил, Семен и Федор.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, до самого вечера может преследовать ощущение бега по кругу. Впрочем, найдется решение для некоторых давних задач.