26 апреля исполняется 40 лет со дня чернобыльской катастрофы

26 апреля исполняется 40 лет со дня чернобыльской катастрофы
Сегодня, 26 апреля, отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Со времени событий на Чернобыльской АЭС прошло 40 лет.

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке атомной электростанции произошел мощный взрыв, равный по силе воздействия 500 бомбам, сброшенным на Хиросиму.

В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. Чернобыль стал символом техногенной катастрофы для всего человечества.

Ежегодно в этот день вспоминают жертв радиационных аварий и катастроф и отдают дань уважения ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с радиацией.

Также 26 апреля отмечается Всемирный день интеллектуальной собственности, подчеркивающий значение инноваций в повседневной жизни человека. Патенты, товарные знаки, авторские и смежные права как результаты творчества и знаний - мощные инструменты содействия экономическому и культурному развитию всего мирового сообщества.

26 апреля в России официально отмечается День нотариата. Эта структура оформилась в XIX веке, когда в окружных судах появились нотариусы, которые назначались председателями судебной палаты. Чтобы претендовать на эту должность, кандидату нужно было внести денежный залог и успешно пройти испытания.

Работа нотариусов заключалась в основном в защите имущественных прав граждан: составлении актов и засвидетельствовании различных документов, утверждении и регистрации действий, связанных с передачей имущества.

До 2016 года День нотариата праздновали неофициально, в пределах профессионального сообщества.

А еще сегодня отмечаются День сметчика в России и Всемирный день породненных городов.

В истории 26 апреля знаменательно несколькими событиями. В 1658 году указом царя Алексея Михайловича главная башня московского Кремля была переименована в Спасскую, а в 1991-м был принят закон «О реабилитации репрессированных народов».

В этот день родились римский император Марк Аврелий, королева Франции Мария Медичи, возлюбленная британского адмирала Нельсона Эмма Гамильтон, артист Владислав Дворжецкий.

В народном календаре 26 апреля - Фомаида Медуница. На Фомаиду опытные хозяйки отправлялись в лес за медуницей. Ее принимали в виде отвара и добавляли в салат. Также собирали первые всходы щавеля и молодые побеги чеснока и лука - для щей и похлебок.

Именины сегодня отмечают Дмитрий, Марфа и Тамара.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня могут возникать страхи, тревога, мрачные мысли. Нужно постараться этого избежать. Избыток сил лучше направить на физическую активность и укрепление здоровья. Если придут дурные вести, необходимо сохранять самообладание, не реагировать на них слишком эмоционально.

