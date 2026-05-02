2 мая - Всемирный день тунца

2 мая отмечается Всемирный день тунца: экологи встают на защиту рыбы семейства скумбриевых.

В природе насчитывается около 40 разновидностей тунца. Самый маленький, скумбриевидный, в длину примерно 50 см и весит 1,8 кг. А самый крупный, обыкновенный, вырастает до 4,5 м и может весить более 600 кг.

Тунца добывают по всему миру, эта рыба в числе самых востребованных. Более 96 государств занимаются промыслом, во всех океанах действуют тысячи судов, ежегодно в мире вылавливается около 7 миллионов тонн тунцовых.

Однако из-за чрезмерного вылова, экологических угроз и последствий изменения климата популяции и ареалы обитания тунцов за последние десятилетия значительно сократились. Именно эти проблемы поднимаются во Всемирный день тунца.

2 мая в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1764 году по приказу Екатерины II заложили воспитательный дом «для подкидышей и бесприютных детей», в 1785 году в России были изданы Жалованная грамота дворянству и Жалованная грамота городам, в 1922-м сочетались браком Сергей Есенин и Айседора Дункан, а в 1945-м советские войска полностью заняли столицу Германии Берлин.

В этот день родились российская императрица Екатерина II, религиозный философ Василий Розанов, писатель Джером Клапка Джером, советский и российский певец, заслуженный артист России Кола Бельды, телеведущий Леонид Каневский и английский футболист Дэвид Бекхэм.

В народном календаре 2 мая Иван Ветхопещерник. На Руси в этот день крестьянки «одевали землю в новину», чтобы она родила лен и коноплю. Они выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обратившись на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!» После этого ткань расстилали на земле, клали на нее пирог и уходили домой.

Именины 2 мая отмечают Виктор, Георгий, Иван, Никифор и Трифон.

Луна во второй четверти, полнолуние. Согласно лунному календарю, это неудачный день для важных переговоров и финансовых операций. Сегодня хорошо заниматься укреплением самодисциплины.