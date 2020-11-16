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Общество

Маленьким пензенцам предлагают поздравить Деда Мороза по телефону

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В среду, 18 ноября, юные жители Пензенской области по традиции смогут поздравить Деда Мороза с днем рождения по телефону. Новогодний волшебник в седьмой раз свой праздник будет отмечать в областном драматическом театре.

Позвонить Деду Морозу, пожелать здоровья, рассказать стишок, спеть песенку можно будет строго с 16:00 до 17:00 по телефону 56-47-04 (для иногородних код Пензы - 8412). Звонки принимаются только от детей!

«Пожалуйста, не расстраивайтесь, если вдруг не удастся дозвониться. Желающих очень много, а телефон у Дедушки один, поэтому номер часто бывает занят, ведь с каждым из малышей нужно обязательно поговорить хотя бы пару минут», - предупредили в облдрамтеатре.

Кроме того, в фойе театра, как всегда, будет работать почта Деда Мороза, так что все девочки и мальчики смогут отправить сказочному герою письма со своими заветными новогодними желаниями.

В Заречном 18 ноября тоже отметят его день рождения: утром вручат призы победителям конкурса «Подарок Деду Морозу», а вечером у ДК «Современник» пройдет празднование, на котором будет сам виновник торжества.

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Источник — фото penzateatr.ru
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