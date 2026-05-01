1 Мая - Праздник Весны и Труда

Сегодня, 1 мая, во многих странах мира отмечают Праздник Весны и Труда. Изначально его название - День международной солидарности трудящихся.

Праздник ведет свою историю с 1 мая 1886 года, когда американские рабочие в Чикаго выдвинули требование 8-часового рабочего дня и организовали забастовку. Она закончилась кровопролитием и столкновениями с полицией.

В июле 1889-го II Интернационал в память о выступлении рабочих в США принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Таким образом День международной солидарности трудящихся впервые отпраздновали в европейских государствах.

1 мая известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1840 году в Англии появились первые в мире почтовые марки, в 1918-м на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной армии, в 1944-м была учреждена медаль «За оборону Москвы», а в 1990-м в столице впервые прошла демонстрация оппозиции.

В первый майский день родились мэтр отечественной мультипликации, создатель экранных образов Винни-Пуха и Бонифация Федор Хитрук, писатель Виктор Астафьев, биолог и автор популярных книг о животных Игорь Акимушкин.

В народном календаре 1 мая - Кузьма Огородник. По-другому его называли Кукушкин день: считалось, что в этот день птица начинает подавать голос. Традиционно на Кузьму сеяли морковь и свеклу. По традиции занимались этим женщины: по поверью, все посаженное мужчиной уйдет в цвет, а плодов не даст.

Именинники в этот день - Василий, Виктор, Виссарион, Иван, Кузьма, Тамара.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, это один из счастливых дней. Можно запускать серьезные проекты, генерировать идеи, строить планы, завязывать новые знакомства - любое начинание увенчается успехом. А вот вечер стоит провести в тишине и расслаблении.