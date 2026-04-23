23 апреля - Всемирный день книг и авторского права

Не забудь!

Печать
Max

23 апреля хорошо было бы на досуге почитать книгу какого-нибудь иностранного автора на языке оригинала. Можно попробовать по-новому ознакомиться с творчеством, к примеру, Уильяма Шекспира или Мигеля Сервантеса, поскольку сегодня отмечаются День английского языка и День испанского языка.

Кроме того, 23 апреля - Всемирный день книг и авторского права. В этот день проходят книжные ярмарки и выставки, публичные чтения произведений классиков мировой литературы и различные культурно-развлекательные мероприятия.

А еще сегодня, в четвертый четверг апреля, поздравления принимают представительницы прекрасного пола, трудящиеся в сфере информационно-коммуникационных технологий. Праздник так и называется - Международный день «Девушки в ИКТ».

23 апреля отмечено в истории рядом знаменательных событий. В 1348 году появился орден Подвязки - высшая награда Великобритании, а в 1857-м на государственном гербе России разместился двуглавый орел. В 1836-м в Петербурге вышел первый номер журнала «Современник», в 1907-м Джек Лондон отправился в кругосветное плавание, в 1951-м был учрежден Олимпийский комитет СССР.

23 апреля родились писатели Мате Залка, Морис Дрюон и Хальдоур Лакснесс, а также деятели искусства: итальянская балерина Мария Тальони, живописец-пейзажист Уильям Тернер, композитор, пианист и дирижер Сергей Прокофьев.

В народном календаре сегодня Терентий Маревный. В старину говорили: на Терентия дорога рушится, кругом грязь - ни проехать ни пройти. Если в этот день солнце при восходе было в мареве (дымке), ждали урожайного года.

Именины отмечают Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор и Яков.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, день весьма удачен для работы и бизнеса, а вот в выражениях следует проявлять аккуратность: природа сегодня очень чутка к любому слову. дурные пожелания вернутся бумерангом.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!