23 апреля хорошо было бы на досуге почитать книгу какого-нибудь иностранного автора на языке оригинала. Можно попробовать по-новому ознакомиться с творчеством, к примеру, Уильяма Шекспира или Мигеля Сервантеса, поскольку сегодня отмечаются День английского языка и День испанского языка.

Кроме того, 23 апреля - Всемирный день книг и авторского права. В этот день проходят книжные ярмарки и выставки, публичные чтения произведений классиков мировой литературы и различные культурно-развлекательные мероприятия.

А еще сегодня, в четвертый четверг апреля, поздравления принимают представительницы прекрасного пола, трудящиеся в сфере информационно-коммуникационных технологий. Праздник так и называется - Международный день «Девушки в ИКТ».

23 апреля отмечено в истории рядом знаменательных событий. В 1348 году появился орден Подвязки - высшая награда Великобритании, а в 1857-м на государственном гербе России разместился двуглавый орел. В 1836-м в Петербурге вышел первый номер журнала «Современник», в 1907-м Джек Лондон отправился в кругосветное плавание, в 1951-м был учрежден Олимпийский комитет СССР.

23 апреля родились писатели Мате Залка, Морис Дрюон и Хальдоур Лакснесс, а также деятели искусства: итальянская балерина Мария Тальони, живописец-пейзажист Уильям Тернер, композитор, пианист и дирижер Сергей Прокофьев.

В народном календаре сегодня Терентий Маревный. В старину говорили: на Терентия дорога рушится, кругом грязь - ни проехать ни пройти. Если в этот день солнце при восходе было в мареве (дымке), ждали урожайного года.

Именины отмечают Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор и Яков.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, день весьма удачен для работы и бизнеса, а вот в выражениях следует проявлять аккуратность: природа сегодня очень чутка к любому слову. дурные пожелания вернутся бумерангом.