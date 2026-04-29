29 апреля - Международный день танца

29 апреля отмечается Международный день танца, учрежденный по решению ЮНЕСКО в 1982 году. Для праздника была выбрана дата рождения французского балетмейстера Жан-Жоржа Новерра - реформатора хореографического искусства, который считается отцом современного балета.

Кроме того, с 2025 года 29 апреля - Международный день памяти жертв землетрясений. Он установлен с целью напомнить людям всего мира о рисках, которые таят разрушительные стихийные бедствия.

В историю 29 апреля вошло благодаря нескольким знаменательным событиям. В 1770 году Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии. В 1913 году Гидеон Сундбэк запатентовал улучшенную застежку-молнию, в 1932-м в СССР были созданы бригады содействия милиции (бригадмил), а в 2000-м Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты.

29 апреля 1897 года английский физик Джозеф Томсон заявил об открытии электрона - элементарной частицы, наименьшего материального носителя массы и электрического заряда в природе. Профессор совершил фундаментальную революцию в науке, перевернув все представления о строении материи, за что в 1906-м удостоился Нобелевской премии по физике.

29 апреля родились историк и государственный деятель Василий Татищев, император России Александр II Освободитель, математик, физик и астроном Жюль Анри Пуанкаре, автор приключенческих романов Рафаэль Сабатини, пианист, композитор и аранжировщик Дюк Эллингтон, Маршал и дважды Герой Советского Союза Николай Крылов, народная артистка России Лариса Удовиченко.

В народном календаре сегодня Арина - Урви Берега. Прозвище связано с тем, что после половодья реки и ручьи входили в русла, оставляя небольшие протоки и бочажки, а иной раз берега даже обрушивались из-за обильной воды.

В этот день рачительные хозяева белили садовые деревья и высаживали рассаду. Считалось, что если молодая зелень охотно принимает полив, то дни сенокоса будут сухими.

Именинники 29 апреля - Василиса, Галина, Ирина, Константин, Леонид, Михаил, Ника.

Растущая луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня повышен эмоциональный фон, так что понадобится вся дипломатичность, чтобы уберечься от ссор. Важные дела лучше отложить на потом. Вечером могут заявить о себе старые проблемы, но с известной долей спокойствия их удастся разрешить.