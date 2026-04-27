27 апреля - День парламентаризма в России

Сегодня, 27 апреля, отмечается День российского парламентаризма. Дата выбрана не случайно: 27 апреля (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской империи - первый демократический институт в истории страны. Она стала нижней палатой парламента, а функции верхней исполнял Государственный совет.

Изначально праздник предполагали отмечать 18 марта, потому что именно в этот день в 1990 году состоялось заседание Верховного совета России. Однако историки указали, что парламентаризм в стране намного старше, и дату выбрали другую.

Сегодня парламент России (Федеральное собрание) состоит из 2 палат - Государственной думы и Совета Федерации.

27 апреля отмечается День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии. До 2016 года они входили в состав внутренних войск МВД России. Служащие охраняют важные гособъекты, места, где проводятся специальные работы, а также сопровождают грузы. Эти войска неофициально называют «спецчасти», поэтому День спецчастей - второе наименование.

Если у вас есть родственники или друзья, которые работают вахтовым методом, то вы можете поздравить их с профессиональным праздником - Днем вахтовика.

27 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1908 году фигурное катание включили в программу Олимпийских игр, в 1961-м был основан Советский фонд мира, а 1965-м в США появились одноразовые подгузники для младенцев.

В этот день родились американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе, 18-й президент США Улисс Симпсон Грант, переводчица и литературный критик Нора Галь, комедийный артист Евгений Моргунов, советский и российский педиатр и хирург, «детский доктор мира», общественный деятель Леонид Рошаль.

В народном календаре 27 апреля отмечено как Мартын Лисогон. Крестьяне верили, что в этот день лисы покидают старые норы, в которых провели зиму, и начинают рыть себе новые убежища. Считалось, что в первые дни после переселения хитрые хищники настолько неосторожны, что их можно ловить голыми руками. Однако в современных условиях, учитывая ситуацию по бешенству, не стоит пытаться так делать: лисы - основные носители вируса.

На Мартына трудились в поле от зари до зари, чтобы подготовить как можно больше земель под посев. Если день был солнечным и теплым, можно было рассчитывать на богатый урожай.

27 апреля именины отмечают Александр, Антон, Иван и Мартын (Мартин).

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, в первой половине дня силы будут бить фонтаном, потребуется даже контролировать себя, чтобы не растратить их по пустякам. А после обеда выйдет на пик еще и личное обаяние. В итоге удастся буквально свернуть горы.