6 сентября - День озера Байкал

05.09.2020 | 13:29

Сегодня, 6 сентября, в первое воскресенье месяца, в России отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В народе его называют кратко Днем нефтяника.

Это профессиональный праздник представителей разнообразных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников и технологов. От развития нефтяной, газовой и топливной промышленности зависят все отрасли народного хозяйства и уровень жизни граждан.

Также в первое воскресенье сентября отмечается День озера Байкал - самого глубокого в мире. Его средняя глубина составляет около 730 метров, а площадь водного зеркала - 31,5 тысячи квадратных километров. Предполагается, что возраст Байкала составляет 20-25 миллионов лет.

В 1996 году Байкал был внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2020-м пандемия коронавируса дала мощный толчок развитию в России внутреннего туризма. Байкал стал одним из популярных направлений для желающих побывать в самых красивых местах родной страны.

6 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1689 году был заключен первый российско-китайский (Нерчинский) договор, в 1936-м учреждено почетное звание «Народный артист СССР», а в 1991-м Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург.

6 сентября родились английский ученый Джон Дальтон (первый исследователь «цветовой слепоты»), советский драматург Григорий Ягдфельд (один из самых известных и любимых зрителями фильмов по его сценарию – «Волшебная лампа Аладдина») и поэт-песенник Сергей Островой (автор известных советских шлягеров «У деревни Крюково», «Потолок ледяной, дверь скрипучая…», «Вы слыхали, как поют дрозды?»).

В народном календаре сегодня - Евтихий Тихий. На Евтихия крестьяне наблюдали за погодой: день должен быть безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их. А если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

Именины сегодня отмечают Арсений, Георгий, Кузьма, Максим и Петр.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует отложить важные дела и посвятить день отдыху. Тем более что на календаре - воскресенье, а в Пензе завершается празднование Дня города.