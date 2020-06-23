24 июня - парад Победы на Красной площади в Москве

23.06.2020 | 13:54

Главным событием сегодняшнего дня, безусловно, станет парад на Красной площади в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он был перенесен на 24 июня с традиционного 9 мая по решению Президента РФ. Такая мера связана с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Парады пройдут во многих регионах страны, но в Пензе решено отложить торжественное прохождение войск на более поздний срок. Тем не менее в областном центре состоится ряд праздничных акций и мероприятий. Ознакомиться с ними можно здесь.

А в Чувашии сегодня двойной праздник - там отмечают еще и День Республики. Он предваряет Акатуй и Сабантуй, знаменующие окончание весенних полевых работ.

В Шотландии сегодня празднуют День независимости, в Перу - День индейцев.

24 июня вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1710 году было основано Царское Село близ Санкт-Петербурга, в 1812-м армия Наполеона вторглась в Россию, в 1941-м образовано Советское информационное бюро (Совинформбюро), в 1945-м в Москве состоялся Парад Победы, а в 1990-м в столице прошел последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино».

В этот день родились австро-американский физик, нобелевский лауреат Виктор Гесс, народная артистка СССР Марина Ладынина, народный артист РСФСР Сергей Филиппов, советский поэт-песенник, заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Харитонов, командир Красной армии Григорий Котовский и аргентинский футболист, олимпийский чемпион Лионель Месси.

В народном календаре 24 июня - день Варнавы. На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Как считалось, по лугам катается неведомая сила, которая разгуливается, что интересно, к полудню, а не к ночи. Говорили, что на Варнаву бесы делятся, кому из них людей пугать, кому вожжи путать, кому нести болезнь, а кому травы ядом наполнять.

Именины сегодня кроме Варнавы празднуют Ефрем и Мария.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня следует избегать ссор, не обращать внимания на провокации и стараться не ввязываться в конфликты.