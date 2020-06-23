Сетевое издание|18+|Среда|24 июн 2020|00:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Не забудь!

24 июня - парад Победы на Красной площади в Москве

Печать

Главным событием сегодняшнего дня, безусловно, станет парад на Красной площади в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он был перенесен на 24 июня с традиционного 9 мая по решению Президента РФ. Такая мера связана с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Парады пройдут во многих регионах страны, но в Пензе решено отложить торжественное прохождение войск на более поздний срок. Тем не менее в областном центре состоится ряд праздничных акций и мероприятий. Ознакомиться с ними можно здесь.

А в Чувашии сегодня двойной праздник - там отмечают еще и День Республики. Он предваряет Акатуй и Сабантуй, знаменующие окончание весенних полевых работ.

В Шотландии сегодня празднуют День независимости, в Перу - День индейцев.

24 июня вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1710 году было основано Царское Село близ Санкт-Петербурга, в 1812-м армия Наполеона вторглась в Россию, в 1941-м образовано Советское информационное бюро (Совинформбюро), в 1945-м в Москве состоялся Парад Победы, а в 1990-м в столице прошел последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино».

В этот день родились австро-американский физик, нобелевский лауреат Виктор Гесс, народная артистка СССР Марина Ладынина, народный артист РСФСР Сергей Филиппов, советский поэт-песенник, заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Харитонов, командир Красной армии Григорий Котовский и аргентинский футболист, олимпийский чемпион Лионель Месси.

В народном календаре 24 июня - день Варнавы. На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Как считалось, по лугам катается неведомая сила, которая разгуливается, что интересно, к полудню, а не к ночи. Говорили, что на Варнаву бесы делятся, кому из них людей пугать, кому вожжи путать, кому нести болезнь, а кому травы ядом наполнять.

Именины сегодня кроме Варнавы празднуют Ефрем и Мария.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня следует избегать ссор, не обращать внимания на провокации и стараться не ввязываться в конфликты.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте