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14 июня - Всемирный день донора

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Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора - праздник в честь людей, которые отдают свою кровь и ее компоненты другим.

Дата для их поздравления выбрана не случайно: она приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера - австрийского врача и иммунолога, нобелевского лауреата, который открыл группы крови человека.

В Пензенской области донорство широко развито: своей кровью для спасения человеческих жизней жертвуют и студенты, и сотрудники силовых структур, и другие сознательные жители. Так, в преддверии Дня России пензенцы присоединились к всероссийской донорской акции «Мы вместе». А пандемия коронавируса внесла свои коррективы: донорами стали медики, поборовшие эту инфекцию и имеющие антитела. Их плазму используют для лечения пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

14 июня также отмечается Международный день блогера. Идея этого праздника родилась в 2004 году. Тогда 500 человек из более чем 40 стран, ведущих дневники в интернете, объединились и решили, что этот день станет символом их дружеских отношений. А через три года, 14 июня 2007-го, каждый пользователь Сети, имеющий свой блог, опубликовал в нем короткое сообщение о солидарности между всеми блогерами.

В России профессиональный праздник 14 июня отмечают работники легкой промышленности. Ее основными подотраслями считают текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленность, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов.

В истории 14 июня произошло несколько знаменательных событий. В 1834 году была запатентована наждачная бумага, в 1897-м в Российской империи законодательно запретили воскресный труд, а в 1916-м в США установили День флага.

14 июня родились американская писательница Гарриет Бичер-Стоу, основатель Московской консерватории пианист Николай Рубинштейн, конструктор стрелкового оружия Федор Токарев, легендарный революционер Эрнесто Че Гевара, советский писатель Владимир Солоухин, 45-й президент США Дональд Трамп и кинорежиссер Александр Сокуров.

В народном календаре сегодня Устин - Брусничные Губы. На Устина каждая девушка старалась обязательно провести вечер с любимым, чтобы было семейное счастье. Если же она хотела избавиться от опостылевшего поклонника, то втыкала между своими и его следами ветку ивы.

Именины отмечают Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел и Харита.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня следует проявлять осторожность, не поддаваться провокациям и не ввязываться в авантюры.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В России профессиональный праздник 14 июня отмечают работники легкой промышленности.
Поздравляю работников легпрома!

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