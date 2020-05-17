18 мая взглянем на мир через розовые очки

17.05.2020 | 08:36

Сегодня, 18 мая, творческие и неординарные люди, населяющие Королевство любви, отмечают день Розовой Пантеры - известного персонажа художественных и мультипликационных фильмов. Необычный праздник появился в 2015 году.

Его учредителей впечатлило нестандартное мышление Пантеры и то, как он умеет реализовывать свои идеи. Ведь сделать окружающий мир лучше мы можем, только изменив свое мышление. Поэтому логично, что идею нового праздника с радостью поддержали художники, музыканты, ювелиры, кондитеры, люди творческих профессий из разных стран.

Уже в первый год по всему миру в течение целых двух недель проходили веселые акции. Это и «розовые гулянки» с розовыми сладостями, и «Розовая выставка картин», и видеоролики с фотосессиями, и коллективное рисование. А еще в день Розовой Пантеры принято выпекать «космическое» печенье в виде бинарного кода из нулей и единиц и подавать его на тарелочках с розовой каемочкой. Многие же участники поступают совсем просто - надевают в этот день розовые очки, чтобы видеть мир в розовом цвете. Особенно эффектно в таком образе выглядят байкеры.

18 мая профессиональный праздник отмечают сотрудники музеев и все, кто любит в них ходить: сегодня Международный день музеев. Чтобы привлечь посетителей, учреждения культуры уже много лет устраивают различные акции, проводят экскурсии и открывают новые экспозиции.

В Пензенской области прошел традиционный фестиваль «Ночь музеев». В этом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции его провели онлайн. Мероприятие было посвящено 75-летию Великой Победы.

В России 18 мая - День Балтийского флота ВМФ России. Памятная дата установлена в честь события, произошедшего 18 мая 1703 года. Тогда флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков одержала первую боевую победу. Под командованием Петра I моряки захватили в устье реки Невы два шведских судна - «Гедан» и «Астрильд».

Балтийский флот считается самым старым в нашей стране. Благодаря ему Россия сумела утвердиться на Балтийском море и стала одной из важных морских держав.

С Балтийским флотом связаны имена пензяков: героя Гражданской войны Николая Маркина, одного из главных организаторов ледового перехода кораблей молодой Республики Советов из Гельсингфорса в Кронштадт Николая Измайлова, командира крейсера «Киров», а затем соединения кораблей Балтийского флота в период блокады Ленинграда контр-адмирала Ивана Святова, члена Военного совета Балтфлота вице-адмирала Николая Смирнова.

В народном календаре 18 мая Арина Капустница. В этот день наши предки высаживали рассаду капусты и огурцов. Делали это женщины бережно и осторожно, а первый росток обязательно накрывали глиняным горшком и приговаривали, чтобы кочаны завязались крепкими и тугими.

Именины в этот день отмечают Ирина, Яков и Адриан.

18 мая родились персидский поэт, математик, астроном, философ Омар Хайям, последний российский император Николай II, народная артистка России Алла Баянова, папа римский Иоанн Павел II.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня не перерасходовать силы и энергию, не вступать в конфликты. В этот день лучше всего ограничить контакты и общаться лишь с близкими. Также не стоит ходить по магазинам, есть риск потратить деньги зря или потерять их.