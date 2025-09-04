5 сентября - Международный день благотворительности

04.09.2025 | 15:48

Сегодня, 5 сентября, самый подходящий день, чтобы искренне, от души и абсолютно безвозмездно помочь кому-нибудь. Потому что наступил Международный день благотворительности.

Он приурочен к годовщине смерти матери Терезы (1910-1997). Благодаря пожертвованиям, собранным ею, появились приют для детей, лепрозорий, дом престарелых. Проработав 10 лет в Калькутте, Тереза получила разрешение создавать миссии в других местах: в Венесуэле, на Цейлоне, в Танзании, на Кубе, а также в Риме. В 2003 году монахиню причислили к лику блаженных, а ее имя стало нарицательным.

Сегодня в мире работают самые разные благотворительные организации. Они помогают детям и старикам, диким и домашним животным, памятникам архитектуры и культуры. «Мы не делаем ничего великого. Мы делаем мало, но с великой любовью», - говорила мать Тереза.

В истории 5 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1666 году в Лондоне закончился Великий пожар, уничтоживший треть города. В 1698-м Петр I, решив привить подданным европейскую моду, установил налог на бороды. В 1905-м Россия и Япония подписали Портсмутский мирный договор, завершивший русско-японскую войну. В 1944-м в Лондоне был подписан договор об образовании экономического союза Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). А в 1997-м в Москве был открыт памятник Петру Великому работы Зураба Церетели.

5 сентября в народном календаре - Луп Брусничник. К этому дню в сосновых лесах поспевала брусника, и свободные от работ крестьяне направлялись за ягодой. С ней пекли пироги, варили из нее компоты, варенье и пастилу. А моченая брусника шла в ход не только как лакомство, но и как лекарственное средство - жаропонижающее и противовоспалительное.

5 сентября родились французские короли Людовик VIII и Людовик XIV, итальянский философ-утопист и писатель Томмазо Кампанелла, британский писатель и журналист Артур Кестлер, русский поэт, писатель, драматург Алексей Константинович Толстой, британский певец и музыкант, вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри.

С именинами сегодня поздравляют Елизавету, Ефрема, Ивана, Николая, Павла.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, планы по покорению новых вершин лучше оставить на другой день. Кроме того, сегодня стоит избегать конфликтных ситуаций.