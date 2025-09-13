Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|10:00
Не забудь!

14 сентября - начало бабьего лета

Печать
Telegram

14 сентября (1-го числа по старому стилю) в допетровскую эпоху на Руси отмечали Новолетие - Новый год. У наших предков этот день был большим праздником со своими традициями.

С Нового года заканчивались многие работы в поле и начинались засидки - труд в избах при огне. Также было принято обходить поля с особыми песнями, чтобы урожай в будущем сезоне удался.

В России 14 сентября отмечается День танкиста. Это профессиональный праздник не только танкистов, но и танкостроителей. Свою историю он ведет с советских времен. Дату учредили в 1946 году в ознаменование больших заслуг бронетанковых войск во Великой Отечественной войне.

Также 14 сентября отмечается экологический праздник - День журавля. Предки прекрасных птиц появились на планете еще в эпоху динозавров. Исторической родиной журавлей признана Северная Америка, оттуда они мигрировали в Азию, затем - в Африку и Австралию, а сейчас распространены по всему миру. В России гнездятся 7 видов журавлей.

В истории 14 сентября отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1812 году армия Наполеона вступила в опустевшую Москву. В 1911-м в киевском городском театре было совершено покушение на председателя Совета министров России Петра Столыпина, а в 1954-м начались испытания атомного оружия на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

14 сентября родились электротехник, изобретатель и предприниматель Павел Яблочков (на его родине в Сердобске установлен памятник), британский политик и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира Роберт Сесил, советский авиаконструктор Николай Камов, российский телеведущий, народный артист СССР Игорь Кириллов.

В народном календаре сегодня Семин день - начало бабьего лета. По погоде судили о том, какой будет осень: если стояла ясная, ожидали тепла. В бабье лето любили устраивать гулянья - водили хороводы, пели песни, женихи присматривали невест.

В это время начинались бабьи работы: женщины и девушки с раннего утра мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен, а потом раскладывали его на лугах, чтобы отлежался. Вечером садились прясть.

Именины отмечают Марфа, Наталья, Семен и Татьяна.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, это день мудрости, постижения новых знаний. Однако их надо использоваться во благо, чтобы они не обернулись против вас.

