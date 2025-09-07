8 сентября - Международный день грамотности

07.09.2025 | 14:28

Сегодня, 8 сентября, во всем мире отмечается Международный день грамотности. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965-го.

С целью популяризации грамотности и развития культуры письма во многих странах ежегодно проводится акция «Тотальный диктант».

В России сегодня один из дней воинской славы - День Бородинского сражения. 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1812 года состоялось сражение русской армии у села, расположенного в 125 километрах к западу от Москвы. Бородинская битва не стала переломным моментом в Отечественной войне, однако французские войска, возглавляемые Наполеоном Бонапартом, не смогли одержать решающую победу над русскими под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова.

Также сегодня профессиональный праздник отмечают финансисты. Дата выбрана не случайно: 8 сентября 1802 года император Александр I высочайшим манифестом учредил в стране Министерство финансов, которое сегодня, как и два с лишним века назад, играет одну из ведущих ролей во внутренней политике страны.

А еще сегодня Международный день солидарности журналистов.

В истории 8 сентября известно несколькими знаменательными событиями. В 1504 году во Флоренции был установлен шедевр Микеланджело - статуя Давида, в 1801-м в Санкт-Петербурге заложили Казанский собор, в 1941-м началась блокада Ленинграда, а в 1967-м ввели в постоянную эксплуатацию Братскую ГЭС.

В этот день родились английский король Ричард I Львиное Сердце, супруга поэта Александра Пушкина Наталья Гончарова, чешский композитор Антонин Дворжак, аварский поэт и писатель Расул Гамзатов.

В народном календаре - Наталья Овсяница и Адриан Осенний. С этого дня начинали уборку овса. Первый сноп с песнями несли в избу и ставили под образа. Хозяйка угощала мужчин дежнем - овсяным толокном, замешанным на молоке или на воде с ягодами, а также овсяными блинами. Лошадям в этот день также вдоволь насыпали овса.

Именины сегодня отмечают Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр и Роман.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, день подходит для отдыха и дружеских встреч. Серьезные дела лучше отложить.