11 сентября - день трезвости и граненого стакана

11 сентября в России отмечается День трезвости. Он был учрежден по инициативе православной церкви в 1913 году и уже в 1914-м праздновался официально в масштабах всей Российской империи. В этот день не работала ни одна винная лавка, алкоголь нигде не продавали. Желающие участвовали в крестных ходах и давали обет трезвости.

Любопытно, что 11 сентября также отмечается официальный день рождения граненого стакана. В этот день в 1943 году он впервые сошел с конвейера, а дизайн разработала скульптор Вера Мухина - автор монумента «Рабочий и колхозница».

Посуда использовалась повсеместно: ее было удобно мыть и руками, и в посудомоечных машинах промышленного типа. Простой предмет обихода стал своеобразным символом советской эпохи.

Не забывают о нем и сейчас: участники профессионального конкурса таксистов демонстрируют плавную езду, поставив на крышу автомобиля граненый стакан с водой.

Также сегодня отмечают День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил России и День подразделений по вопросам миграции МВД России.

В истории 11 сентября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1812 году было основано первое поселение русских на Аляске - Форт-Росс. В 1973-м в результате военного переворота в Чили к власти пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом. В 2000-м одной из горных вершин Кавказа присвоили название Курск - в честь погибших членов экипажа подводной лодки. А в 2001-м в США произошел самый крупный в истории человечества теракт: в небоскребы Всемирного торгового центра (башни-близнецы) в Нью-Йорке врезались 2 самолета.

11 сентября родились американский писатель О’Генри, революционер Феликс Дзержинский, советский авиаконструктор Семен Лавочкин, советский космонавт Герман Титов, певец и общественный деятель Иосиф Кобзон.

В народном календаре 11 сентября - Иван Постный. В это время крестьяне заканчивали полевые работы и начинали заготовку разносолов на зиму, проводили ярмарки.

В церковном календаре это день памяти о трагическом событии - усекновении главы Иоанна Предтечи. Крестьяне не ели ничего круглого, не копали картошку и не собирали яблоки.

Именины сегодня отмечает Иван.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день считается опасным: эмоциональный фон нестабилен, нельзя верить обещаниям, клятвам, угрозам. Лучше относиться ко всему спокойно.

