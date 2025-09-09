10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств

09.09.2025 | 17:11

Сегодня, 10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. По мнению экспертов, у большинства людей, которые пытаются уйти из жизни, нет твердого желания умереть и зачастую они открыто говорят о своих намерениях.

К угрозам всегда нужно относиться серьезно и помнить, что трагедии можно избежать, если вовремя вмешаться.

В истории 10 сентября отмечено рядом знаменательных событий. В этот день в 1492 году впервые отпраздновали Новый год, перенесенный Иваном III с 1 марта на 1 сентября, в 1756-м был учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, который теперь известен как академический театр драмы имени А. С. Пушкина (Александринский).

В этот день родились русский путешественник, исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, гипнотизер Вольф Мессинг, немецкий модельер Карл Лагерфельд, советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза Евгений Хрунов.

В народном календаре - Анна и Савва Скирдники. С полей, стараясь успеть до прихода непогоды, спешили вывезти снопы, которые складывали в скирды. В это время часто проводили ярмарки, устраивали праздники урожая. Однако, как считали предки, на Анну и Савву нельзя свататься: визит к родителям невесты якобы принесет неудачу.

10 сентября богато на именинников: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Ил(л)арион, Иосиф, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Сусанна и Федор.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, лучше провести день в пассивности, не начинать ничего нового, лишь при необходимости завершить старые дела.