6 сентября - Международный день рыжих

В субботу, 6 сентября, отмечается Международный день рыжих. Этот праздник призван объединить людей с одинаковым цветом волос во всем мире. Сегодня можно напомнить о своей уникальности, подаренной природой.

Таких людей среди населения Земли всего 1-2%. Считается, что у них есть мутация в отдельном гене и признак является рецессивным. Это значит, что в конце концов рыжеволосые от природы люди могут исчезнуть.

А еще каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды. Обладатели густой растительности на лице могут похвастаться ею, выложив фото в соцсетях.

Также сегодня в России отмечается День продающего сторителлинга. Сам термин произошел от англ. storytelling - повествование, рассказывание историй.

Продающий сторителлинг - это маркетинговый инструмент, который помогает донести до целевой аудитории всю ценность продукта или услуги понятным языком. Это истории, привлекающие внимание.

6 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1689 году был заключен первый российско-китайский договор (Нерчинский), в 1936-м учреждено почетное звание «Народный артист СССР», а в 1991-м Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург.

6 сентября родились английский ученый Джон Дальтон (первый исследователь «цветовой слепоты»), советский драматург Григорий Ягдфельд (один из самых известных и любимых зрителями фильмов по его сценарию - «Волшебная лампа Аладдина») и поэт-песенник Сергей Островой (автор известных советских шлягеров «У деревни Крюково», «Потолок ледяной, дверь скрипучая…», «Вы слыхали, как поют дрозды?»).

В народном календаре сегодня Евтихий Тихий. На Евтихия крестьяне наблюдали за погодой: день должен быть безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их. А если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай в следующем году.

Именины сегодня отмечают Арсений, Георгий, Кузьма, Максим и Петр.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня мощный день. Следует настроиться на позитив, чтобы запланированные на ближайшее время дела удачно завершились. Активность в этот день приветствуется, на работе нелишним будет проявить боевые качества.

