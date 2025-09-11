Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|10:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |

Не забудь!

12 сентября займемся вязанием крючком

Печать
Telegram

Если вы любите рукодельничать, то знайте: 12 сентября отмечается Международный день вязания крючком. Действовать им проще, чем спицами, поэтому этот вид рукоделия стал наиболее популярным.

Считается, что техника пришла из древних времен, однако документы утверждают, что она появилась и получила популярность лишь в начале XIX века. При этом крючком принялись вязать буквально во всех слоях общества - как богачи, так и бедняки. Не остались в стороне даже представители королевских фамилий.

Сам Международный день вязания крючком впервые решили отметить в 2007 году. Инициатором праздника стал американский блогер, изготавливавший инструменты для этого хобби. Идею поддержали тысячи его поклонников.

Также 12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью. Его цель - обратить внимание на серьезность заболевания и показать людям, насколько проблема недооценена.

А еще сегодня в России День семейного общения. Это отличный повод провести время в кругу родственников.

12 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1715 году в России Петр I издал указ о запрете подбивать башмаки и сапоги гвоздями, дабы не портить деревянное покрытие дорог в Санкт-Петербурге. В 1910-м в Мюнхене впервые прозвучала «Симфония тысячи» Густава Малера. В 1940 году французские школьники из городка Монтиньяк случайно нашли пещеру Ласко, стены которой были сплошь покрыты удивительными рисунками людей и животных. В 1953-м состоялась церемония бракосочетания Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье, а в 1959-м ракета «Восток-Л» вывела в полет станцию «Луна-2», которая впервые в мире совершила посадку на спутник Земли.

В народном календаре 12 сентября - Александр Сытник. День так прозвали за традицию устраивать пиры, где обязательно подавался на стол хлеб из зерна нового урожая.

Именинники сегодня - Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан и Федор.

12 сентября родились французский физик Ирен Жолио-Кюри, польский писатель Станислав Лем, американский писатель, журналист, редактор Уолтер Гибсон.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день обещает быть интересным. Лучше провести его в движении, заняться делами. Главное - направить энергию в верное русло.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте