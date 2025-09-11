12 сентября займемся вязанием крючком

11.09.2025 | 18:13

Если вы любите рукодельничать, то знайте: 12 сентября отмечается Международный день вязания крючком. Действовать им проще, чем спицами, поэтому этот вид рукоделия стал наиболее популярным.

Считается, что техника пришла из древних времен, однако документы утверждают, что она появилась и получила популярность лишь в начале XIX века. При этом крючком принялись вязать буквально во всех слоях общества - как богачи, так и бедняки. Не остались в стороне даже представители королевских фамилий.

Сам Международный день вязания крючком впервые решили отметить в 2007 году. Инициатором праздника стал американский блогер, изготавливавший инструменты для этого хобби. Идею поддержали тысячи его поклонников.

Также 12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью. Его цель - обратить внимание на серьезность заболевания и показать людям, насколько проблема недооценена.

А еще сегодня в России День семейного общения. Это отличный повод провести время в кругу родственников.

12 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1715 году в России Петр I издал указ о запрете подбивать башмаки и сапоги гвоздями, дабы не портить деревянное покрытие дорог в Санкт-Петербурге. В 1910-м в Мюнхене впервые прозвучала «Симфония тысячи» Густава Малера. В 1940 году французские школьники из городка Монтиньяк случайно нашли пещеру Ласко, стены которой были сплошь покрыты удивительными рисунками людей и животных. В 1953-м состоялась церемония бракосочетания Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье, а в 1959-м ракета «Восток-Л» вывела в полет станцию «Луна-2», которая впервые в мире совершила посадку на спутник Земли.

В народном календаре 12 сентября - Александр Сытник. День так прозвали за традицию устраивать пиры, где обязательно подавался на стол хлеб из зерна нового урожая.

Именинники сегодня - Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан и Федор.

12 сентября родились французский физик Ирен Жолио-Кюри, польский писатель Станислав Лем, американский писатель, журналист, редактор Уолтер Гибсон.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день обещает быть интересным. Лучше провести его в движении, заняться делами. Главное - направить энергию в верное русло.