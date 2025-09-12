13 сентября - День парикмахера

12.09.2025 | 16:37

В пятницу, 13 сентября, хорошей идеей будет посетить парикмахерскую, и не обязательно для того, чтобы сделать стрижку или прическу. Просто в этот день в России отмечается День парикмахера.

Не пожалейте теплых слов для мастеров, ведь именно они придают нашей внешности вид, который мы хотим. Также они помогают выбрать прическу, которая точно подойдет клиенту.

13 сентября в России - День программиста. Он празднуется с 2009 года в 256-й день года (то есть 13-го числа в обычном и 12-го - в високосном). Число 256 выбрали не случайно: это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью 1 восьмиразрядного байта. А еще это максимальный результат возведения 2 в степень, который меньше количества дней в году (365).

Также 13 сентября - Всемирный день оказания первой помощи. Инициатором проведения такого праздника стало Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. В России в этот день сотрудники МЧС традиционно проводят просветительские мероприятия по правилам оказания первой помощи.

В историю 13 сентября вошло тем, что в этот день в 1929 году английский бактериолог Александр Флеминг впервые представил публике свое открытие - пенициллин. Правда, чистую формулу выделили только в 1938-м, и это заслуга Говарда Флори и Эрнста Чейна из Оксфордского университета.

В этот день родились Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, американская актриса Жаклин Биссет, советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик Сергей Непобедимый.

В народном календаре 13 сентября именуется Куприяновым днем. На Куприяна обычно выходили в поле убирать корнеплоды: репу, морковь, свеклу, картофель.

Считалось, что в этот день журавли собираются на болоте и решают, как лететь на юг, куда отправляться и каким путем. Иными словами, у птиц проходило некое собрание, отсюда и другое название праздника - Журавлиное вече.

Именинники сегодня - Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон и Михаил.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня время активности и неукротимого движения вперед, рекордов и подвигов. Пришла пора проявить необыкновенную храбрость и решиться на поступок, на который не хватало духу раньше.