7 сентября - Международный день чистого воздуха для голубого неба

Сегодня, 7 сентября, отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки - взамен детям предлагают настольные игры, конструкторы или куклы. Взрослых сегодня призывают еще раз задуматься о том, как на психику ребенка влияет тот или иной предмет, предложенный для забавы.

Также сегодня во всем мире поздравляют с профессиональным праздником людей, связавших свою жизнь с нефтяной и газовой промышленностью: геологов и буровиков, строителей, транспортников, технологов и других.

Свою историю День нефтяника ведет с советских времен. Дата была установлена в 1965 году, когда началось широкое освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири.

7 сентября по инициативе ООН установлен Международный день чистого воздуха для голубого неба. Впервые его отметили в 2020 году. Так ученые пытаются привлечь внимание человечества к проблемам загрязнения воздуха и напомнить, что он основа жизни, а ухудшение его состояния приводит к многочисленным проблемам со здоровьем.

Еще 7 сентября в России - День озера Байкал. Это сибирское озеро известно по всему миру. Оно считается самым глубоким. Его возраст, по мнению ученых, составляет 20-25 миллионов лет. Вода Байкала настолько чиста, что из космоса рельеф дна просматривается до глубины 500 м.

День 7 сентября известен несколькими знаменательными событиями. В 1812 году на Бородинском поле в 125 км к западу от Москвы состоялось крупнейшее сражение Отечественной войны, в 1813-м в американской прессе впервые употребили выражение «Дядя Сэм» в качестве персонифицированного образа США. В 1928-м в СССР был учрежден орден Трудового Красного Знамени.

В народном календаре сегодня Тит Листопадник. Считалось, что с началом осеннего листопада пора отправляться по грибы, но не забывали и про зерно: «Грибы грибами, а молотьба - за плечами».

Именины 7 сентября отмечают Иван, Владимир и Моисей.

В этот день родились писатель Александр Куприн, поэт Эдуард Асадов, советская певица Изабелла Юрьева.

Сегодня полнолуние, вторая четверть. Согласно лунному календарю, сегодня не стоит, поддавшись азарту, играть в карты и в тотализатор. В этот день рекомендуется усмирить эмоции и страсти, укрепить самодисциплину.

