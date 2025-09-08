Не забудь!

9 сентября - Международный день красоты

Сегодня, 9 сентября, любая представительница слабого пола может взглянуть в зеркало и голосом Фаины Раневской, примеряющей шляпку, произнести: «Красота - это страшная сила!»

«Девочки» в любом возрасте, даже когда им 80 лет, выглядят хорошо, но сегодня они просто обязаны предстать перед своими вторыми половинками во всем великолепии. Ведь на планете отмечается Международный день красоты.

9 сентября поздравления принимают российские дизайнеры-графики. Их профессиональный праздник учрежден в 2005 году в день 50-летия Владимира Чайки - известного дизайнера-графика, обладателя наград множества международных и отечественных конкурсов.

Макеты для книг, газет, журналов и сайтов, разработка шрифтов, оформление вывесок, создание рекламных модулей и коллажей - всем этим занимаются графические дизайнеры. Неудивительно, что сегодня эта профессия крайне востребована, а хороший специалист ценится в любом коллективе.

Также 9 сентября - День тестировщика в России. Свой профессиональный праздник отмечают сегодня те, кто занимается тестированием программного обеспечения (и не только).

9 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1776 году Объединенные Колонии Америки были переименованы в Соединенные Штаты Америки. В 1913-м Петр Нестеров первым в мире выполнил мертвую петлю. В 1970-м начался серийный выпуск автомобиля под маркой «Жигули». А в 1999 году в Москве в результате теракта был разрушен жилой дом на улице Гурьянова, погибли 106 человек, более 200 пострадали.

9 сентября родились французский государственный деятель, кардинал Римско-католической церкви Арман Жан дю Плесси - герцог де Ришелье, великий русский писатель Лев Толстой, популярная актриса советского кино Надежда Румянцева, сыгравшая «королеву бензоколонки» и повариху в знаменитых «Девчатах», а также советский поэт, переводчик, детский писатель Борис Заходер.

В народном календаре сегодня Два Пимена. В этот день отмечается память святых с одинаковым именем - Пимена Великого и Пимена Палестинского. По этому случаю было принято вывешивать гроздья рябины под крышей избы. На Пименов ее заваривали с чаем, заготавливали варенье, запасали на зиму.

Именины сегодня отмечают Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня удачное время для общения, однако рекомендуется не посещать массовые мероприятия.

