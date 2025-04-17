Какие вещи нельзя стирать в машинке одновременно?

Вопрос от интернет-пользователя
Какие вещи лучше не класть в стиральную машину вместе друг с другом?
Ответ специалиста
При использовании стиральной машины важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать порчи одежды. Не следует класть в барабан одновременно:
- изделия с разными рекомендациями по уходу. Если одежда требует стирки вручную или в холодной воде, ее нужно стирать отдельно. Всегда проверяйте ярлыки;
- вещи разных цветов. Не стоит сочетать белые, цветные и черные. Есть риск, что они окрасят друг друга;
- одежду из разных материалов. Не загружайте вместе плотные и тонкие ткани, с ворсом и без;
- вещи с молниями и клепками. Их нужно стирать отдельно, чтобы они не зацепили и не повредить другую одежду;
- обувь и мягкие ткани. Стирать обувь нужно отдельно или в специальном мешке и только при наличии подходящей программы на устройстве;
- вещи разной степени загрязненности. Не стоит одновременно класть в барабан сильно испачканные, например рабочую одежду, и вместе с ними те, которые требуется только освежить.
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