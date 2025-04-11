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Ликбез

Как избавиться от запаха сигарет в квартире?

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Вопрос от интернет-пользователя

В квартире жил курящий человек, и теперь пропахло будто вообще все. Как избавиться от этого «аромата»?

Ответ специалиста

Избавиться от запаха сигарет в доме можно несколькими способами - в зависимости от масштаба проблемы. Профессионалы советуют начать с проветривания, а затем устроить генеральную уборку:

- протереть мыльным раствором все поверхности в квартире, включая полы, мебель, двери и т. д.;

- помыть окна, особое внимание уделив подоконникам и откосам;

- постирать все вещи, впитавшие запах: одежду, шторы, белье, пледы, скатерти;

- почистить ковры и мягкую мебель средствами с нейтрализаторами запахов;

- для стен существуют специальные спреи, ими нужно аккуратно побрызгать на те места, от которых пахнет сильнее всего.

После генеральной уборки необходимо снова проветрить помещение. Если результат вас не устроит, стоит задуматься о ремонте: источником запаха могут оставаться обои и окрашенные поверхности.

Когда ситуация некритична, запахи можно маскировать, используя ароматизаторы, свечи и освежители воздуха.

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