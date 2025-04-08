Как правильно резать лук, чтобы не плакать?

Вопрос от интернет-пользователя
Постоянно плачу, когда режу лук, и это сильно мешает готовить. Знаю, что некоторые люди такой проблемы не испытывают, и тоже не хочу. Что делать?
Ответ специалиста
Есть несколько способов снизить слезоточивый эффект при резке лука. Самые эффективные из них:
- охлаждение. Поместите луковицу в морозильник на 15-20 минут перед готовкой. Холодный лук выделяет меньше раздражающих веществ;
- вода - режьте овощ под водой. Это поможет предотвратить распространение сернистых газов, вызывающих слезы;
- нож - чем острее лезвие, тем меньше повреждаются клетки лука. Это уменьшит количество выделяемых веществ;
- очки, плотно прилегающие к лицу, - тогда глаза будут под защитой;
- жевательная резинка со вкусом мяты - помогает справиться со слезливостью.
Попробуйте разные методы, чтобы найти самый эффективный для себя.
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