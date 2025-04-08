Как правильно резать лук, чтобы не плакать?

08.04.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Постоянно плачу, когда режу лук, и это сильно мешает готовить. Знаю, что некоторые люди такой проблемы не испытывают, и тоже не хочу. Что делать?

Ответ специалиста

Есть несколько способов снизить слезоточивый эффект при резке лука. Самые эффективные из них:

- охлаждение. Поместите луковицу в морозильник на 15-20 минут перед готовкой. Холодный лук выделяет меньше раздражающих веществ;

- вода - режьте овощ под водой. Это поможет предотвратить распространение сернистых газов, вызывающих слезы;

- нож - чем острее лезвие, тем меньше повреждаются клетки лука. Это уменьшит количество выделяемых веществ;

- очки, плотно прилегающие к лицу, - тогда глаза будут под защитой;

- жевательная резинка со вкусом мяты - помогает справиться со слезливостью.

Попробуйте разные методы, чтобы найти самый эффективный для себя.