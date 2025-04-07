Какую посуду нельзя ставить в микроволновку?

Вопрос от интернет-пользователя
Можно ли ставить в микроволновку одноразовую посуду из обычного пластика? И какие изделия лучше не использовать в печи?
Ответ специалиста
Некоторые виды посуды не подходят для использования в микроволновой печи. Производители рекомендуют не ставить в нее изделия из следующих материалов:
- металл: стальная, медная или алюминиевая посуда (в том числе упаковочная фольга) способна вызвать искрение, это повредит микроволновку, то же относится к тарелкам с узорами из золота и серебра;
- обычное (не жаропрочное) стекло: оно рискуют треснуть при нагревании;
- пластик (без маркировки): материал, не предназначенный для использования в печи, плавится и выделяет токсичные вещества. Разрешается использовать тот, на котором есть буквенное обозначение PP;
- дерево: под воздействием температуры элементы из дерева могут испортиться;
- керамика с повреждениями: не стоит использовать посуду со сколами, есть риск, что она лопнет.
Также следует помнить, что нельзя ставить в микроволновку герметично закрытые емкости, они могут взорваться. Чтобы неприятности не случилось, всегда оставляйте отверстия для вентиляции.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀