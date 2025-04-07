Какую посуду нельзя ставить в микроволновку?

07.04.2025 | 15:07

Вопрос от интернет-пользователя

Можно ли ставить в микроволновку одноразовую посуду из обычного пластика? И какие изделия лучше не использовать в печи?

Ответ специалиста

Некоторые виды посуды не подходят для использования в микроволновой печи. Производители рекомендуют не ставить в нее изделия из следующих материалов:

- металл: стальная, медная или алюминиевая посуда (в том числе упаковочная фольга) способна вызвать искрение, это повредит микроволновку, то же относится к тарелкам с узорами из золота и серебра;

- обычное (не жаропрочное) стекло: оно рискуют треснуть при нагревании;

- пластик (без маркировки): материал, не предназначенный для использования в печи, плавится и выделяет токсичные вещества. Разрешается использовать тот, на котором есть буквенное обозначение PP;

- дерево: под воздействием температуры элементы из дерева могут испортиться;

- керамика с повреждениями: не стоит использовать посуду со сколами, есть риск, что она лопнет.

Также следует помнить, что нельзя ставить в микроволновку герметично закрытые емкости, они могут взорваться. Чтобы неприятности не случилось, всегда оставляйте отверстия для вентиляции.