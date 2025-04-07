Сетевое издание|18+|Понедельник|7 апр 2025|18:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
 

Ликбез

Какую посуду нельзя ставить в микроволновку?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Можно ли ставить в микроволновку одноразовую посуду из обычного пластика? И какие изделия лучше не использовать в печи?

Ответ специалиста

Некоторые виды посуды не подходят для использования в микроволновой печи. Производители рекомендуют не ставить в нее изделия из следующих материалов:

- металл: стальная, медная или алюминиевая посуда (в том числе упаковочная фольга) способна вызвать искрение, это повредит микроволновку, то же относится к тарелкам с узорами из золота и серебра;

- обычное (не жаропрочное) стекло: оно рискуют треснуть при нагревании;

- пластик (без маркировки): материал, не предназначенный для использования в печи, плавится и выделяет токсичные вещества. Разрешается использовать тот, на котором есть буквенное обозначение PP;

- дерево: под воздействием температуры элементы из дерева могут испортиться;

- керамика с повреждениями: не стоит использовать посуду со сколами, есть риск, что она лопнет.

Также следует помнить, что нельзя ставить в микроволновку герметично закрытые емкости, они могут взорваться. Чтобы неприятности не случилось, всегда оставляйте отверстия для вентиляции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте