Как убрать запах пота с одежды, не стирая ее?

25.03.2025 | 14:21

Вопрос от интернет-пользователя

Не всегда есть возможность постирать верхнюю одежду, а потею часто. Как избавиться от плохого запаха?

Ответ специалиста

Помочь в борьбе с неприятным запахом способны средства, которые найдутся почти в каждом доме.

Среди таких, например, сода. Ее необходимо нанести на участки одежды, немного втерев, и оставить примерно на 30 минут, затем убрать или смыть.

Кроме того, с запахом пота способен справиться сок лимона: разбавьте его водой и опрыскайте вещи в проблемных местах. Смывать не нужно.

Смесь спирта и воды в равных пропорциях тоже сделают одежду свежее. После обработки требуются сушка и проветривание.