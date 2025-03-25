Как убрать запах пота с одежды, не стирая ее?

Вопрос от интернет-пользователя
Не всегда есть возможность постирать верхнюю одежду, а потею часто. Как избавиться от плохого запаха?
Ответ специалиста
Помочь в борьбе с неприятным запахом способны средства, которые найдутся почти в каждом доме.
Среди таких, например, сода. Ее необходимо нанести на участки одежды, немного втерев, и оставить примерно на 30 минут, затем убрать или смыть.
Кроме того, с запахом пота способен справиться сок лимона: разбавьте его водой и опрыскайте вещи в проблемных местах. Смывать не нужно.
Смесь спирта и воды в равных пропорциях тоже сделают одежду свежее. После обработки требуются сушка и проветривание.
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