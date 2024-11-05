Жители Каменки остались без уличного освещения

05.11.2024 | 12:57

Каменка по вечерам погружается в темноту. Взрослые и дети освещают путь по центральным улицам и дворам, используя фонарики в мобильных телефонах.

Горожане уже несколько дней жалуются на неработающие светильники в соцсети «ВКонтакте».

«Не горят даже фонари около домов, город погружается во тьму с наступлением вечера!!! Докатились! Про людей в возрасте я уже не говорю. В свете приближающихся морозов, по-моему, очень актуальный вопрос. В чем дело, дайте комментарий», - обратился местный житель к районной администрации.

Во вторник, 5 ноября, в каменской группе во «ВКонтакте» опубликовали видео, снятое на темных улицах города.

«Во дворах и на аллее центральной, на самом тротуаре, темнота кромешная. Интересно очень узнать у Александра Александровича Помогайбо (глава Каменского района. - Прим. ред.), а что у нас в Каменке со светом-то случилось? Куда освещение муниципальное делось?» - задал вопрос автор ролика.

Один из участников обсуждения отметил, что еще летом в Каменке с уличным освещением все было в порядке.

«Летом в 13:00 постоянно свет горел! А сейчас на работу выхожу в 5:50 - и ничего не видно. Издевательство над людьми!» - высказалась горожанка.

Пока ответа администрации на обращения жителей не поступило.

Видео группы «Подслушано Каменка».