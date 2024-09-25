Пензенцы просят обновить дорожки вместо модернизации аллеи

25.09.2024 | 20:51

Узнав о плане модернизации части Олимпийской аллеи со стороны Окружной, пензенцы попросили направить деньги инвесторов в другое русло. Об этом они написали в телеграм-канале PenzaInform.

По словам горожан, вместо строительства парковки, зарядной станции и кафе лучше было бы заменить асфальт на дорожках.

«Уважаемая администрация города Пензы и компания инвесторов! Не превращайте, пожалуйста, нашу лесную аллею в улицу Московскую! Просто положите новый качественный асфальт - и жители Пензы будут вам очень благодарны!», «Вместо парковки лучше обновить асфальтовое покрытие на всей протяженности аллеи», «Неплохо, конечно. Но лучше бы покрытие на аллее новое положили. Кататься только на велосипеде можно», - написали пензенцы.

Неравнодушным ответили представители городского управления культуры. Они объяснили, что обновить асфальт пока не получится - это дорого.

«Руководством парка им. В.Г. Белинского ежегодно подаются заявки на дополнительное финансирование из бюджета для проведения работ по капитальному ремонту покрытия пешеходных дорожек Олимпийской аллеи, однако в 2024 году денежные средства не были выделены», - рассказали специалисты.

Ранее пензенцы раскритиковали идею расширить парковку на Олимпийской аллее. Горожане не понимают смысла мероприятий: у СЗК «Дизель-Арена», в 150 метрах от регулируемого пешеходного перехода, есть стоянка минимум на 800 автомобилей.