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Глас народа

На проспекте Строителей водители оккупировали мусорную площадку

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На проспекте Строителей водители «перепутали» мусорную площадку с парковкой и почти полностью заняли территорию перед ней. Жалоба на автолюбителей поступила в телеграм-канал PenzaInform.

Речь о контейнерной площадке возле дома № 81а. Местные оказались в ситуации, выхода из которой не знают.

«Одаренные» граждане решили, что это не мусорная площадка, а новая парковка для их авто, и решили ставить их непосредственно перед мусоркой, загораживая проход людям. О подъезде к бакам мусоровоза и речи идти не может (и не только из-за машин, но и из-за не чищенной дороги, ведущей к бакам, по той же, кстати, причине)», - пожаловался пензенец.

Как итог - переполненные контейнеры и замусоренная территория. По словам горожанина, коммунальщики делают, что могут, но иногда им приходится бросать баки посреди дороги, чтобы не задеть припаркованные машины.

При этом разговоры с автовладельцами не приносят никакого результата.

Пензенцы, узнав о ситуации местных жителей, предложили кардинальный способ решения проблемы.

«Есть рабочая схема - оставлять мусорные пакеты прям на капоте автомобиля, проверено, работает», «Да прямо на машины мусор и кидайте, им надоест каждый раз мусор разгребать и машины от помоев отмывать, другое место найдут», «Судя по фото, эти машины просто выкинули в мусорку. Как крупногабаритный мусор обычно ставят рядом с контейнерами», - написали горожане.

Также люди посоветовали постоянно жаловаться на нарушителей в ГИБДД, а саму площадку передвинуть ближе к дороге, чтобы для машин там не осталось места.

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