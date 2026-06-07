Сквер в центре Пензы оказался полон аварийных деревьев

В сквере напротив железнодорожного вокзала Пенза-I остаются неспиленными множество сухих деревьев. Об этом сообщил подписчик городского собщества во «ВКонтакте».

В доказательство своих слов автор поста предоставил фото. На кадрах видны очевидно мертвые чересчур высокие растения, кренящиеся в разные стороны

«Некоторые, по-моему, скоро упадут», - отметил пользователь.

Публикация нашла отклик у множества горожан.

«Целая алея сухих деревьев по ул. Терновского!», «По улице Толстого одни сухие деревья, дерево наклонилось вдоль дороги, где люди ходят на мусорку», «В Комсомольском парке полпарка высохших деревьев и дорожки все убитые», «И на Западной такая же картина. Даже вдоль дороги, где территория парка Белинского, по ул. Попова деревья гибнут», - делятся люди в комментариях.

Одни вспоминают, как Пенза когда-то была самым зеленым городом. Другие не видят в проблеме ничего нового.

«Пенза постепенно превращается в чапыжник... Это факт. Интернет весь в жалобах и недовольствах жителей города и т. д. По всему городу такое творится», - подытожил один из жителей областного центра.

Фото - группа «Пенза решения».