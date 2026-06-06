На улице Лермонтова водитель устроил гонку с косулей

На улице Лермонтова в Пензе водитель встретил косулю. Копытное мчалось рядом с автомобилем, с той же скоростью.

Кадры с происшествием появились в Сети вечером в пятницу, 5 июня. Видео было сделано в районе перинатального центра.

Пензенцы посочувствовали косуле, оказавшейся на проезжей части.

«Бедное животное!», «Животное испугано, так его загоняют», «Бедное животное напугано и дезориентировано», - написали комментаторы.

Ранее в Сеть попали кадры момента ДТП с косулей в Пензе. Предположительно, оно случилось на дублере Окружной.

Копытное неожиданно выбежало на проезжую часть и попало под автомобиль, двигавшийся по правой полосе.

Видео vk.com/penzanovosti.