На улице Лермонтова водитель устроил гонку с косулей

Глас народа

На улице Лермонтова водитель устроил гонку с косулей
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На улице Лермонтова в Пензе водитель встретил косулю. Копытное мчалось рядом с автомобилем, с той же скоростью.

Кадры с происшествием появились в Сети вечером в пятницу, 5 июня. Видео было сделано в районе перинатального центра.

Пензенцы посочувствовали косуле, оказавшейся на проезжей части.

«Бедное животное!», «Животное испугано, так его загоняют», «Бедное животное напугано и дезориентировано», - написали комментаторы.

Ранее в Сеть попали кадры момента ДТП с косулей в Пензе. Предположительно, оно случилось на дублере Окружной.

Копытное неожиданно выбежало на проезжую часть и попало под автомобиль, двигавшийся по правой полосе.

Видео vk.com/penzanovosti.

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