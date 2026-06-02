Связали и выбросили: в пензенском СНТ спасли кошку

В СНТ «Здоровье-2» 31 мая зафиксировали случай жестокого обращения с животным, рассказали очевидцы сетевому изданию «ПензаИнформ».

Неизвестный связал кошку и выбросил ее рядом с мусорной площадкой. Животное лежало в грязи и воде и не могло встать.

Дачник поделился информацией в чате СНТ. Неравнодушные люди поспешили на помощь кошке. Животное подобрали и отмыли. Сейчас с ним все в порядке.

Председатель товарищества просмотрел записи с камер видеонаблюдения и установил возможного виновника преступления.

По факту произошедшего подали заявление в полицию.