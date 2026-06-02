Связали и выбросили: в пензенском СНТ спасли кошку

Глас народа

Связали и выбросили: в пензенском СНТ спасли кошку
Печать
Max

В СНТ «Здоровье-2» 31 мая зафиксировали случай жестокого обращения с животным, рассказали очевидцы сетевому изданию «ПензаИнформ».

Неизвестный связал кошку и выбросил ее рядом с мусорной площадкой. Животное лежало в грязи и воде и не могло встать.

Связали и выбросили: в пензенском СНТ спасли кошку

Дачник поделился информацией в чате СНТ. Неравнодушные люди поспешили на помощь кошке. Животное подобрали и отмыли. Сейчас с ним все в порядке.

Связали и выбросили: в пензенском СНТ спасли кошку

Председатель товарищества просмотрел записи с камер видеонаблюдения и установил возможного виновника преступления.

По факту произошедшего подали заявление в полицию.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
животное насилие дача
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!