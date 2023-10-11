Пензенские автомобилисты готовятся переобуваться

11.10.2023 | 07:59

В Пензе автовладельцы советуются, не пора ли менять резину с летней на зимнюю. Видео искрящегося заиндивевшего автомобиля, присыпанного снегом, опубликовано в Сети.

«С первыми заморозками. Пора переобуваться? Или еще рано?» - спрашивает автор.

Одна из подписчиц, прочитав пост и посмотрев видеозапись, специально вышла из дома на улицу, чтобы удостовериться, что на ее машину летит снежок.

«Красота какая!» - восхитилась она.

«Переобуться можно в ноябре, а вот колеса проверить и подготовить лучше сейчас», «Да уж пора готовится», «Я в выходные собираюсь переобуться», - дают советы водители.

В среду, 11 октября, в Пензе температура воздуха составит +3...+5. Синоптики предупредили о желтом уровене погодной опасности из-за ветра, порывы которого местами будут достигать 15-18 метров в секунду.

С четверга ожидается потепление. По данным сервиса gismeteo.ru, 12 октября днем термометр покажет +9 градусов, 13-го - +10, 14-го - +12, а в воскресенье, 15-го, воздух прогреется до +17 градусов. На следующей неделе вновь начнется похолодание.

Видео vk.com/sova_penza.