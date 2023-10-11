Сетевое издание|18+|Среда|11 окт 2023|09:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Пензенские автомобилисты готовятся переобуваться

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе автовладельцы советуются, не пора ли менять резину с летней на зимнюю. Видео искрящегося заиндивевшего автомобиля, присыпанного снегом, опубликовано в Сети.

«С первыми заморозками. Пора переобуваться? Или еще рано?» - спрашивает автор.

Одна из подписчиц, прочитав пост и посмотрев видеозапись, специально вышла из дома на улицу, чтобы удостовериться, что на ее машину летит снежок.

«Красота какая!» - восхитилась она.

«Переобуться можно в ноябре, а вот колеса проверить и подготовить лучше сейчас», «Да уж пора готовится», «Я в выходные собираюсь переобуться», - дают советы водители.

В среду, 11 октября, в Пензе температура воздуха составит +3...+5. Синоптики предупредили о желтом уровене погодной опасности из-за ветра, порывы которого местами будут достигать 15-18 метров в секунду.

С четверга ожидается потепление. По данным сервиса gismeteo.ru, 12 октября днем термометр покажет +9 градусов, 13-го - +10, 14-го - +12, а в воскресенье, 15-го, воздух прогреется до +17 градусов. На следующей неделе вновь начнется похолодание.

Видео vk.com/sova_penza.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте