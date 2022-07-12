Пензенец о яме на Кронштадтской: Ребенок утонет запросто

12.07.2022 | 17:33

В Пензе на Кронштадтской улице прохожих подстерегает глубокая яма, заполненная водой. Асфальт провалился поблизости от школы № 42 и детского сада.

Видео с места ЧП опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 12 июля.

Яму, образовавшуюся рядом с колодцем, прикрыли несколькими обломанными и узкими дощечками, однако невнимательные пешеходы или автомобилисты могут в нее угодить.

«Ребенок утонет запросто», - прокомментировал за кадром автор ролика.

Подобные провалы не редкость для улиц Пензы. Случается, они становятся ловушкой для автомобистов, иногда смертельной.

Некоторые ямы получили у пензенцев широкую известность. Например, та, что у ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей, появлялась несколько раз в год. Сейчас здесь заменяют коллектор, после ремонта ЧП быть не должно.

Покрытие проваливается и на пешеходной улице Пензы - Московской. Так, дефект появился на участке между улицами Кураева и Максима Горького. Специалисты обнаружили, что к ЧП привели множественные повреждения труб, эксплуатируемых с 1960 года. В настоящее время их ремонтируют.

Видео Аллы Ивановой, vk.com/arbekovopnz.