Пензенец о яме на Кронштадтской: Ребенок утонет запросто

В Пензе на Кронштадтской улице прохожих подстерегает глубокая яма, заполненная водой. Асфальт провалился поблизости от школы № 42 и детского сада.
Видео с места ЧП опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 12 июля.
Яму, образовавшуюся рядом с колодцем, прикрыли несколькими обломанными и узкими дощечками, однако невнимательные пешеходы или автомобилисты могут в нее угодить.
«Ребенок утонет запросто», - прокомментировал за кадром автор ролика.
Подобные провалы не редкость для улиц Пензы. Случается, они становятся ловушкой для автомобистов, иногда смертельной.
Некоторые ямы получили у пензенцев широкую известность. Например, та, что у ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей, появлялась несколько раз в год. Сейчас здесь заменяют коллектор, после ремонта ЧП быть не должно.
Покрытие проваливается и на пешеходной улице Пензы - Московской. Так, дефект появился на участке между улицами Кураева и Максима Горького. Специалисты обнаружили, что к ЧП привели множественные повреждения труб, эксплуатируемых с 1960 года. В настоящее время их ремонтируют.
Видео Аллы Ивановой, vk.com/arbekovopnz.
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