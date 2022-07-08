Общество

На Московской после провалов начали ремонтировать трубы

Печать
Telegram

На Московской улице в Пензе приступили к ремонту инженерных сетей - замене 50-метрового участка коллектора ливневой канализации.

Множественные повреждения керамических труб, которые эксплуатируются с 1960 года, обнаружили во время телеинспекции участка.

Проверка проводилась после провала тротуарной плитки, случившегося несколько дней назад на отрезке пешеходной зоны от улицы Кураева до улицы Максима Горького.

Залатать дыру - дело нескольких часов. Однако причина случившегося кроется глубже - в инженерных сетях. Сточные воды размывают грунт, из-за чего и проваливается плитка. Поэтому, если не привести в порядок трубы под землей, гранитная дорога будет уходить из-под ног горожан и дальше.

«Ремонт будет осуществляться ежедневно, включая выходные дни. Приносим извинения за временные неудобства», - обратились к горожанам в пресс-службе администрации Пензы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото www.penza-gorod.ru
0
0
0
 
Гость||

Умно. Жаль статью за вредительство ещё не приняли.

Гость||

Это всё проклятие химеры дырявой лошади,уберите эту гадость из исторической части города и всё у вас(у администрации) будет хорошо...

Гость||

Единорасты ремонтом труб не занимались.

Гость||

Гость писал(a):

Это всё проклятие химеры дырявой лошади,уберите эту гадость из исторической части города и всё у вас(у администрации) будет хорошо...
Это всё оптимизация нашего здравоохранения. В СССР ты бы уже был на учёте психиатра.

Гость||

Гость писал(a):

В СССР ты бы уже был на учёте психиатра.
А ты у проктолога?

Гость||

Неисправная спецтехника , используемая при ремонтных работах, загаживает гранитную плитку маслом из двигателей и гидравлики. До какой степени надо ненавидеть свой город и себя, чтобы допускать такое безобразие?! Неужели в этой компании нет ответственного за безопасное (без нарушения норм экологии) проведение ремонта! Кто ведет надзор за ходом работ?

Гость||

Третий сменился? И поделом. Общался с первым из трёх. Ума бы им всем, чтобы под плитку на миллионы основания продумывали. Ну если для постоянного освоения средств, то нормально, как и срубовой планетарий. Который на церковь похож.

Гость||

А верх Московской то же будут разбирать? Самое время!

Почему нельзя при планировании работ по благоустройству закладывать ремонт сетей. Все сети были проложены ещё при СССР, которого уже 30 лет нет. Опять все деньги уйдут на центр, а у нас окраине тротуар строить не на что будет.

Гость||

Снова- здорово! И опять трубы виноваты... И даже с 60- х годов, аж. Наши чиновники-прихлебаи тогда даже не планировались к рождению. Не иначе бабло пилят....

Гость||

Гость писал(a):

Почему нельзя
Можно,если деньги свои личные,а здесь государственные...

Чувствуете разницу?

Гость||

...."Множественные повреждения керамических труб, которые эксплуатируются с 1960 года, обнаружили во время телеинспекции участка.".... Какая "приятная неожиданность" для подрядчика!

Гость||

"пилите, Шура, пилите..." Классика, однако!

Гость||

Керамические трубы в 60-х, в провинциальном городе Пенза. А цивилизованные только теперь это срисовали, выдают, как передовые решения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сточные воды размывают грунт, из-за чего и проваливается плитка.
Да что вы говорите! И как же это вы догадались, умняшки из администрации? Если без сарказма- вот наглядный пример умственного уровня и образования современных чиновников из горадминистрации!

Гость||

Вы за это голосовали. Зачем трубы вовремя менять, если скрепанутость есть?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте