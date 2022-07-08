На Московской после провалов начали ремонтировать трубы

08.07.2022 | 17:42

На Московской улице в Пензе приступили к ремонту инженерных сетей - замене 50-метрового участка коллектора ливневой канализации.

Множественные повреждения керамических труб, которые эксплуатируются с 1960 года, обнаружили во время телеинспекции участка.

Проверка проводилась после провала тротуарной плитки, случившегося несколько дней назад на отрезке пешеходной зоны от улицы Кураева до улицы Максима Горького.

Залатать дыру - дело нескольких часов. Однако причина случившегося кроется глубже - в инженерных сетях. Сточные воды размывают грунт, из-за чего и проваливается плитка. Поэтому, если не привести в порядок трубы под землей, гранитная дорога будет уходить из-под ног горожан и дальше.

«Ремонт будет осуществляться ежедневно, включая выходные дни. Приносим извинения за временные неудобства», - обратились к горожанам в пресс-службе администрации Пензы.