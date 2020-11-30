30.11.2020 | 09:39

В Пензе родители школьников продолжают активно выступать против дистанционной формы обучения. В субботу и воскресенье, 28 и 29 ноября, выражая свою позицию, они запустили в центре города флешмоб. Фото с мероприятия появились в группе penza_novosti соцсети Instagram.

«Дистанционное обучение - убийство образования, здоровья, социализации личности», «Я против ДО», «Мы за очную форму обучения», - гласят плакаты, которые пензенцы держат в руках или разместили на заднем стекле своих автомобилей.

Мнение участников группы, комментировавших этот пост, разделилось приблизительно 50 на 50. Часть пользователей поддержала позицию активистов.

«Я против дистанционного обучения, но и против того, чтобы водили больных детей в школу и в садики. В сложившейся ситуации надо к этому строго относиться, даже насморк должен служить причиной остаться дома ученику или дошкольнику», «Пензенские родители, вы молодцы. Я присоединяюсь, я против дистанционного образования!» - написали они.

Некоторые выразили сожаление, что узнали об акции слишком поздно, иначе с удовольствием бы приняли участие.

Другая часть комментаторов отметила, что онлайн-уроки - вынужденная мера в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации. Это помогло бы снизить уровень заболеваемости среди педагогов, а также риск принести инфекцию в семью.

«Сдается мне, дистанционное обучение - плохо, но учиться в школе в текущей эпидобстановке - глупо», «В связи с тем, сколько сейчас детей болеет, лучше пусть будет дистанционное обучение», «Мне здоровье дороже, а их социализация такой ценой не нужна», «Понятно, что дистанционка негативно влияет и на качество знаний, и на здоровье детей, но не стоит забывать, что на кону иногда жизнь человека взрослого, учителя. Главная задача на дистационке - мотивировать ребенка на обучение, что это в первую очередь нужно ему, а не родителям и учителям», - высказались они.

В настоящий момент юные жители региона учатся в классическом формате. Дистанционные уроки для ребят организуют лишь в случае закрытия класса или образовательного учреждения на карантин. Вопрос об обучении онлайн решает орган местного самоуправления «точечно по каждой школе или классу в соответствии с эпидемиологической обстановкой».

Жители региона часто обращаются к губернатору Ивану Белозерцеву с вопросом о переходе на дистанционный формат. В последний раз такой вопрос звучал 18 ноября. Тогда глава региона ответил, что массового дистанта все еще не планируется.

Однако некоторым школьникам разрешили осваивать программу вне стен родного заведения.

«В исключительных случаях по уважительным причинам родители (по заявлению) могут оставить ребенка дома для обучения в формате самообразования. В таком случае школа обеспечивает учебные консультации и индивидуальное сопровождение обучающихся», - говорится в письме, которое городское управления образования направило администрациям образовательных учреждений.

Речь идет о ребятах с хроническими или врожденными заболеваниями, у которых инфекция может протекать с опасными осложнениями.

Фото instagram.com/penza_novosti.